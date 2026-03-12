Come Eleonora Giorgi prima di lei, un altro volto amato dello spettacolo ci ha lasciati a causa di un tumore al pancreas: è morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, conduttrice, autrice, attrice e paroliera, scomparsa all’Ars Biomedica di Roma dove era ricoverata per l’aggravarsi del tumore che le era stato diagnosticato meno di due anni fa e di cui aveva dato notizia pubblicamente nel settembre dello scorso anno, tornando poi a parlarne a novembre a Verissimo.

Enrica Bonaccorti a Verissimo (Canale 5) a novembre scorso per parlare della sua malattia (ANSA)

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Ettore, ufficiale di polizia ed ex-partigiano, e Tiziana, detta Titti, Enrica Bonaccorti è stata una figura poliedrica dello spettacolo italiano, capace di attraversare teatro, cinema, radio e televisione. Agli inizi degli anni Sessanta venne scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per lo spettacolo teatrale Mi è cascata una ragazza nel piatto. Con Modugno instaurò anche un sodalizio creativo importante: firmò infatti i testi di due brani diventati celebri, Amara terra mia e La lontananza.

Negli anni Settanta la sua carriera si divise tra televisione e cinema. Recito in diversi sceneggiati televisivi e film come Metti, una sera a cena e Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...", mentre in radio prese parte al programma L’uomo della notte accanto al poeta Alfonso Gatto. Il debutto come conduttrice televisiva arrivò nel 1978 con Il sesso forte, primo passo di un percorso che l’avrebbe portata a diventare uno dei volti più popolari del piccolo schermo.

Il grande successo arrivò negli anni Ottanta grazie alla conduzione di programmi molto seguiti come Italia sera e Pronto, chi gioca?, che la resero una presenza familiare per il pubblico italiano. I

Con il passaggio alle reti Fininvest nei primi anni Novanta inaugurò una nuova stagione della televisione commerciale. Nel 1991 fu alla guida della prima edizione di Non è la Rai, segnando anche un momento simbolico della nascita della nuova televisione privata: fu infatti la prima presentatrice a dare la linea al un telegiornale, il TG5 delle 13. Nel corso della su carriera condusse anche programmi come La giostra e Ciao Enrica.

Enrica Bonaccorti durante la maratona di lettura della Bibbia alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma nel 2008 (ANSA)

Dal 2000 al 2006 è stata ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo, trasmissione nella quale conduce anche uno spazio dedicato agli animali. Negli anni successivi tornò in Rai, entrando nel cast di I fatti vostri su Rai 2, e riprese l’attività radiofonica con Chiamate Roma 3131 su Rai Radio 2. Parallelamente collaborò come autrice e giornalista con diverse testate, tra cui Noi donne, Sette e Oggi. Si era dedicata con successo anche alla scrittura di romanzi, tra cui Il condominio e Condominio addio!, entrambi di Baldini+Castoldi.

Enrica Bonaccorti nella sua prima apparizione pubblica nel 30 settembre scorso dopo le cure per il tumore al pancreas, con la figlia Verdiana (ANSA)

Nel settembre 2025 aveva rivelato pubblicamente di essere affetta da un tumore al pancreas. Qualche mese dopo, ospite della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, aveva raccontato con grande lucidità la sua battaglia contro la malattia: le terapie, la chemioterapia e la radioterapia, e la speranza di poter affrontare un intervento. Aveva definito il tumore una “bestiaccia”, spiegando che si trovava in un punto delicato del pancreas e che per questo risultava difficile da operare.

Lascia la figlia Verdiana, avuta nel 1974 dal breve matrimonio coon Daniele Pettinari, che poi se ne era andato disinteressandosi completamente della bambina. Verdiana, una volta divenuta adulta, aveva poi scelto di prendere il cognome della madre. Di lui la Bonaccorti aveva detto in una recente intervista: «Ho divorziato dopo due anni, lui è uscito e non è più tornato. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico. Tanta fantasia… tante bugie».

Con la sua scomparsa se ne va una protagonista della televisione italiana capace di reinventarsi più volte nel corso di una lunga carriera. Ironica, diretta e curiosa, Enrica Bonaccorti ha lasciato un segno in diversi ambiti dello spettacolo, dalla musica alla televisione, restando per decenni una voce e un volto familiari per milioni di spettatori.