Per tre giorni, dal 17 al 19 luglio, Fano Adriano, piccolo borgo del Gran Sasso dove nacque don Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana dal 1954 al 1980, è diventato luogo di incontro tra giornalisti, studiosi, studenti e cittadini per riflettere sul presente e sul futuro dell’informazione. La quinta edizione del Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo ha confermato la propria vocazione: non soltanto celebrare eccellenze professionali, ma proporre un’idea di giornalismo fondata sull’etica, sulla responsabilità civile e sulla ricerca della verità.

Promossa dall’Associazione Premio Giuseppe Zilli ETS, con il sostegno del Comune di Fano Adriano e dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, la manifestazione ha preso le mosse venerdì con un incontro dedicato a “San Francesco e il bosco”, seguito dalla proiezione del film Parola di Tommaso, dedicato alla figura di Tommaso da Celano, primo biografo del santo di Assisi. Un filo conduttore che ha legato spiritualità, ambiente e cultura, impreziosito dalla presenza dell’attore protagonista Matteo Oddi e dalla relazione dello storico Franco Cardini.

Lo storico Franco Cardini, premio alla carriera

Dopo un momento formativo per giornalisti sul codice deontologico, il momento centrale si è svolto sabato pomeriggio all’Eremo dell’Annunziata. La cerimonia, condotta da Roberta Lanfranchi con l’accompagnamento musicale di Arturo Valiante, ha premiato figure che rappresentano linguaggi e generazioni differenti, accomunate dall’impegno per un’informazione rigorosa e credibile. Per il giornalismo cartaceo il riconoscimento è andato a Lina Palmerini, storica firma del Sole 24 Ore e volto noto di 8 e mezzo de La7, premiata per l’equilibrio e la profondità con cui racconta da anni la politica italiana e le istituzioni repubblicane. Il Premio per il giornalismo televisivo è stato assegnato a Vincenzo Morgante, direttore di TV2000 e InBlu2000, protagonista di una lunga carriera al servizio dell’informazione pubblica e dei valori della legalità e della dignità della persona.

Il direttore di Tv 2000 Vincenzo Morgante con il vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi

Per la radio è stata premiata Sonia Filippazzi, giornalista del Giornale Radio Rai, riconosciuta per il lavoro di divulgazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità attraverso il programma L'aria che respiri. Il riconoscimento dedicato al giornalismo web è stato conferito a Liala Antonino, giovane creator e studentessa universitaria, esempio di un uso consapevole dei nuovi linguaggi digitali e dei social network al servizio dell’informazione e delle battaglie civili.

Particolarmente applaudita la consegna del Premio alla carriera a Franco Cardini, tra i più autorevoli storici italiani, capace da molti anni di coniugare il rigore della ricerca con la divulgazione giornalistica, offrendo ai lettori strumenti preziosi per comprendere, a partire dalla storia, la complessità del mondo contemporaneo.

Sono stati inoltre assegnati il Premio speciale all’Università degli Studi di Teramo, per il contributo alla formazione dei futuri professionisti della comunicazione, e il Premio alla memoria a Sandro Galantini, direttore del Premio scomparso nel maggio scorso a causa di una grave malattia, ricordato con commozione per il ruolo decisivo svolto nella crescita dell’iniziativa.

A guidare la giuria, presieduta dal direttore di Limes Lucio Caracciolo e composta, tra gli altri, anche dal direttore di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio, sono state soprattutto le qualità professionali e il valore civile dei percorsi premiati. Caracciolo ha ricordato come oggi il giornalismo sia chiamato a confrontarsi non soltanto con i conflitti armati, ma anche con una vera e propria “guerra delle informazioni”, indicando nell’onestà intellettuale la prima responsabilità di chi racconta la realtà.

Domenica 19, dopo la Messa celebrata da don Stefano Stimamiglio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, il programma è proseguito con la visita ai tesori artistici del paese e con un incontro dedicato al Medio Oriente, durante il quale Laura Canali, cartografa di Limes, ha presentato il volume Israele e Palestina in 10 mappe, offrendo strumenti di lettura per comprendere uno dei conflitti più drammatici del nostro tempo.

Più che una semplice premiazione, il Premio Giuseppe Zilli si è confermato così un laboratorio culturale dove il giornalismo torna a interrogarsi sul proprio compito. Non è casuale che tutto questo avvenga nel paese natale del sacerdote paolino che, alla guida di Famiglia Cristiana, fece dell’informazione uno strumento di crescita umana, ecclesiale e civile. In un tempo segnato dalla velocità, dalla polarizzazione e dall’intelligenza artificiale, il suo insegnamento continua a ricordare che il primo dovere del giornalista resta quello di cercare la verità senza perdere di vista la dignità delle persone.