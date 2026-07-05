Quali sono le prime scelte di Papa Leone XIV? Quali temi stanno emergendo nel suo magistero e quali elementi di continuità e di novità caratterizzano il Pontificato del successore di Francesco? Sono gli interrogativi al centro dell'incontro con il giornalista e vaticanista Fabio Zavattaro, in programma giovedì 9 luglio, alle ore 20, nel Chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie DI Leverano (Lecce), nell'ambito della sedicesima edizione del Salento Book Festival, la rassegna letteraria (qui il programma completo) che fino al 31 agosto coinvolge 18 comuni del territorio con circa quaranta autori.

L'occasione è la presentazione del volume La pace disarmata e disarmante. Papa Leone XIV. La vita e le scelte, pubblicato da Il Pozzo di Giacobbe. Nel libro Zavattaro offre una prima lettura del Pontificato di Robert Francis Prevost, il primo Papa proveniente dagli Stati Uniti e, al tempo stesso, missionario per molti anni in Perù, soffermandosi sulle linee che stanno emergendo fin dai primi mesi del suo ministero petrino: il primato della pace, la centralità dell'evangelizzazione, il dialogo con le altre Chiese e religioni, l'attenzione ai poveri e alle periferie, oltre alle sfide poste dall'intelligenza artificiale e dai nuovi equilibri geopolitici.

Il vaticanista Fabio Zavattaro

Il volume si propone come una guida per conoscere la figura di Leone XIV e comprendere come il nuovo Pontefice si collochi nel solco dei suoi predecessori, a partire da Papa Francesco, pur con uno stile personale. Nella prefazione il cardinale Baldassare Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, osserva che il mondo continua a essere attraversato da guerre, tensioni economiche e migrazioni forzate e scrive: «Il nuovo Papa non ha cambiato magicamente la storia! Il suo arrivo, piuttosto, è un segno di speranza che va colto con intelligenza e accolto con generosità».

Fabio Zavattaro è una delle firme più autorevoli del giornalismo religioso italiano. Nel corso della sua carriera, tra Avvenire, il Giornale Radio Rai e il Tg1, dove è stato vaticanista per oltre vent'anni, ha seguito da vicino i Pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, accompagnandoli in numerosi viaggi apostolici. Attualmente è direttore scientifico del Master in giornalismo della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma.

L'appuntamento di Leverano si inserisce in un'edizione del Salento Book Festival particolarmente ricca, che propone incontri con scrittori, giornalisti e protagonisti della cultura italiana, confermandosi come uno dei principali appuntamenti estivi dedicati al libro nel Mezzogiorno.