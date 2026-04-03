Nel 2026 lo storico marchio di narrativa per ragazzi Il Mulino a Vento del Gruppo Editoriale Raffaello celebra i 30 anni dalla prima pubblicazione. Un anniversario importante per una collana che ha fatto la storia dell’educazione alle lettura nelle scuole, un aspetto dell’istruzione che sembra essere sempre più importante per fare da antidoto al dilagare dell’uso indiscriminato dei device e su cui pochi giorni fa si è espresso tra gli altri anche lo psicologo Paolo Crepet che commentando il terribile episodio di Trescore ha dichiarato: «Cominciamo dai bambini, dandogli libri illustrati da leggere. Non ha senso agire all’ultimo secondo per prevenire i reati se non si fa nulla prima».

Nato con l’obiettivo di affiancare alla didattica scolastica la narrativa come strumento educativo trasversale, Il Mulino a Vento rappresenta oggi un punto di riferimento per la letteratura per l’infanzia e la preadolescenza, con centinaia di titoli, nuove collane e un pubblico di lettrici e lettori dai 6 ai 14 anni. La narrativa per ragazzi è intesa come strumento educativo trasversale, valorizzando il potere formativo delle storie. Il progetto si struttura in tre storiche serie per fasce d’età — Gialla, Rossa e Blu — e si evolve nel tempo fino a diventare un vero e proprio sistema editoriale, con centinaia di titoli, nuove collane e un pubblico fedele di lettrici e lettori dai 6 ai 15 anni.

Oggi Il Mulino a Vento rappresenta una narrativa attenta ai valori civici, all’inclusione, alla sostenibilità e alla crescita personale, con una forte cura editoriale, grafica e didattica, in costante dialogo con l’innovazione e con i bisogni educativi contemporanei.

Per celebrare questo trentennale tra le varie iniziative anche il concorso nazionale per le classi della Scuola Primaria “Crea la tua copertina – Il Mulino a Vento”. Conoscere il mondo del libro non significa solo comprendere le storie che veicola, ma anche imparare a decifrare l’oggetto-libro nella sua interezza: testo, immagini, colori, grafica, progetto visivo. Prima fra tutte, la copertina. L’obiettivo del concorso “è accompagnare bambine e bambini alla scoperta di questa componente fondamentale del libro, spesso poco esplorata, soprattutto nella sua dimensione estetica e comunicativa. Il concorso, rivolto alle classi della Scuola Primaria, invita a progettare e disegnare una nuova copertina per un libro della collana Il Mulino a Vento, scelto tra i titoli pubblicati nel corso dei suoi trent’anni di storia, di importanti autori e autrici di cui ci limitiamo a citare tra gli altri Silvia Roncaglia, Fulvia Degl’Innocenti, Giuditta Campello, Roberto Morgese, Guido Quarzo, Paola Valente…