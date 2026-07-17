Oltre 170 bambini e ragazzi da tutto il mondo riuniti in un coro dalla Andrea Bocelli Foundation per tre concerti speciali in Italia. Il tenore Andrea Bocelli ha scelto di celebrare così il 15° anniversario, della Fondazione che porta il suo nome.

MARINARI STEFANO

Dal 20 al 29 luglio 2026, la Andrea Bocelli Foundation (ABF) ospiterà il suo primo ABF Voices of Global Gathering, con coristi tra i 5 e i 18 anni di Uganda, Gerusalemme, Camerino e Napoli e una maestra di coro di Haiti. (Italia). Durante i dieci giorni di permanenza in Italia, i coristi – tutti residenti in contesti di vulnerabilità sociale – vivranno momenti di convivialità, incontri istituzionali e scambio culturale. Il loro soggiorno culminerà in tre momenti significativi.

Il 25 luglio si esibiranno insieme ad Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio, a Lajatico. Il 27 luglio si esibiranno davanti al Senato a Roma. Il 29 luglio, a Borgo Laudato Si, i giovani coristi incontreranno Papa Leone XIV in un momento che sarà accompagnato da una performance musicale con il Maestro Bocelli intitolata Cantico di Pace.

Il Global Gathering arriva in un momento particolarmente significativo per la fondazione, che celebra il suo 15° anniversario. Dal 2011, in linea con la sua missione "Empowering people and communities" (Dare potere a persone e comunità), ABF promuove l'innovazione sociale in comunità colpite da povertà culturale e socio-economica. Il suo approccio educativo coltiva competenze trasversali attraverso i linguaggi dell'arte, della musica e delle tecnologie digitali. Sperimentato con successo per la prima volta in Haiti nel 2016, ABF Voices Of è il programma globale di punta della fondazione, un percorso educativo ispirato dal potere trasformativo e generativo della musica che favorisce lo sviluppo del talento e rafforza le competenze trasversali nei bambini e nei giovani che vivono in contesti di vulnerabilità sociale. Attraverso la creazione di cori giovanili in quattro continenti, il programma promuove la creatività, il dialogo interculturale, l'inclusione e la leadership positiva – le fondamenta di una cittadinanza attiva e globale. In ogni località, le attività sono co-sviluppate con partner e team locali, seguendo l'approccio collaborativo che contraddistingue ABF.

COSA FA LA ANDREA BOCELLI FOUNDATION

La Andrea Bocelli Foundation (ABF) è stata fondata nel luglio 2011 dalla famiglia Bocelli. Attraverso la sua missione "Empowering people and communities", ABF crea e promuove progetti incentrati sullo sblocco e sull'espressione del pieno potenziale di individui e comunità che affrontano povertà, analfabetismo, disagi dovuti a malattie ed esclusione sociale.

ABF ha scelto l'educazione come chiave per promuovere percorsi che offrano reali opportunità di emancipazione in contesti in cui le priorità possono essere diverse, credendo fermamente che prendersi cura di un individuo significhi prendersi cura della sua istruzione. Utilizzando approcci e strumenti innovativi che integrano arte, musica e tecnologia digitale nei programmi di apprendimento, ABF lavora per superare queste barriere e aiutare le persone a realizzare il loro pieno potenziale. ABF si impegna inoltre a ripristinare condizioni di vita dignitose attraverso iniziative che spaziano dall'accesso alle cure mediche e ai servizi di soccorso d'emergenza per crisi umanitarie, fino a beni di prima necessità come l'acqua potabile.

Dal 2011, ABF ha raccolto oltre 70 milioni di euro, che hanno portato alla costruzione di 10 scuole in Italia e in Haiti, garantendo l'accesso quotidiano a un'istruzione equa e di alta qualità a più di 20.000 studenti. Inoltre, ABF ha realizzato progetti di welfare che assicurano l'accesso all'acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 400.000 persone che vivono nelle zone più remote e povere di Haiti. La fondazione implementa e promuove anche progetti educativi che utilizzano la musica come ulteriore strumento di inclusione sociale e sviluppo del talento, in linea con l'Obiettivo 4.7 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.