I dischi d’oro, gli stadi sold out, i milioni di follower. Così la televisione ci ha sempre descritto il successo. E guai a scendere da quella vetta: la perfezione deve essere immutabile e perenne, pena l’oblio.

Eppure, il mondo – quello normale, quotidiano – ha tutto un altro andamento: si ricevono parecchi «no, grazie», il lavoro non sempre coincide con le proprie passioni e la felicità si alterna a momenti di sconforto.

Il seguito riscosso dai Jalisse nasce forse proprio da questa percezione distorta della realtà: Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono gli unici ex vincenti che hanno perso il proprio trono, ma sono restati nel mondo della tv.

I due si sono sposati il 18 ottobre 1999 a San Giovanni Rotondo e hanno due figlie.

Quando vi siete avvicinati alla fede?

Alessandra: «Siamo sempre stati credenti, ma sicuramente c’è stato un cambio di passo quando abbiamo accettato l’invito ad andare a Pietrelcina, da Padre Pio...»

Fabio: «Il 1996 è stato un anno complesso... abbiamo iniziato a parlare di Padre Pio».

Affezionarsi a dei volti e a dei luoghi rende la fede più tangibile.

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