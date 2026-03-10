Il battito ancestrale della pizzica salentina ha conquistato la scena internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, svoltasi il 6 marzo scorso all’Arena di Verona.

Tra i protagonisti di “Volare Together”, il progetto musicale ideato da Vittorio Cosma, spiccano Antonio Castrignanò & Taranta Sounds insieme a Ninfa Giannuzzi, artisti che hanno portato la tradizione mediterranea in dialogo con il mondo intero.

Un evento di risonanza globale che ha trasformato la musica popolare in un linguaggio universale, capace di parlare a culture e sensibilità diverse. Antonio Castrignanò, interprete di riferimento della musica popolare del Mediterraneo, ha infuso nella performance la forza arcaica della pizzica, reinterpretandola in chiave contemporanea, inclusiva e condivisa. La sua partecipazione ha rappresentato un tassello fondamentale nell’impianto creativo della cerimonia, dando ritmo, energia e profondità emotiva al momento finale.

Al centro della performance, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno ha incarnato i valori di libertà, immaginazione e slancio verso l’alto, in perfetta sintonia con lo spirito del Movimento Paralimpico. La composizione finale ha unito contributi musicali provenienti da ogni angolo del mondo e dell’Italia, dal Sud al Nord, creando un mosaico sonoro unico, in cui la cifra stilistica di Castrignanò ha lasciato un’impronta evocativa e partecipativa.

«È stato un onore incredibile aver preso parte a un evento mondiale di tale portata – ha dichiarato l’artista salentino – in cui arte e sport diventano strumenti di trasformazione culturale. Entrambi raccontano l’individuo nella sua interezza: forza, fragilità, talento e diversità. Il nostro obiettivo è stato creare uno spazio sonoro e fisico pensato per tutti, perché inclusione significa esserci con dignità e unicità fin dall’inizio».

Antonio Castrignanò e Taranta Sounds

L’inaugurazione delle Paralimpiadi segna anche l’inizio di un periodo di impegni artistici intensi per Antonio Castrignanò & Taranta Sounds. Tra aprile e luglio 2026 sono previsti importanti spettacoli con Les Ballets de Monte-Carlo, diretti da Jean-Christophe Maillot, al Grimaldi Forum di Monaco e nel Festival Vaison Danse in Francia.

Dopo il successo di tre serate sold out in Piazza Duomo a Lecce nel luglio 2024, la collaborazione tra Castrignanò e il balletto continua nello spettacolo “Core Meu”, un incontro unico tra la potenza della tradizione orale salentina e il virtuosismo del balletto classico. Una collaborazione nata otto anni fa, quando Maillot scoprì l’energia ancestrale e contemporanea dell’artista, intuendo il potenziale di una combinazione senza confini geografici o culturali.

Con la partecipazione alle Paralimpiadi e i prossimi appuntamenti internazionali, Antonio Castrignanò conferma ancora una volta il ruolo della musica popolare come strumento di inclusione, dialogo e bellezza universale.