La classifica dei 100 brani più ascoltati nelle radio nel 2025, rilevata dalla piattaforma EarOne, conferma due tendenze in atto da tempo. La prima: dopo 15 anni, il dominio incontrastato del rap sembra essere finito. Secondo: le canzoni di Sanremo, a questo giro, non hanno avuto il successo sperato.

Ma andiamo con ordine. Al primo posto della classifica troviamo “A me mi piace” di Alfa (Feat Manu Chao) con con 55.921 passaggi in onda rilevati su 148 radio nazionali e locali del circuito EarOne. Dopo di lui, troviamo la regina del pop Lady Gaga con “Abracadabra”, la rivelazione Lola Young con “Messy”, gli abbonati al tormentone vincente The Kolors con “Pronto come va” ed un altro peso massimo della musica leggera mondiale come Ed Sheeran con “Azizam”.

Alfa ha dunque sbancato con un altro brano tipico della sua produzione, che combina la freschezza della melodia con la positività del testo, unito alla riuscitissima ripresa della vecchia hit "Me gustas tu” di Manu Chao. Se oltre alla radio aggiungiamo la Tv, è invece Achille Lauro a svettare grazie a successi come la sanremese “Incoscienti giovani” e agli altri singoli “Amor”, Amore disperato e Senza una stupida storia. Ottimi risultati anche per Damiano David, Annalisa, Tananai, Giorgia (postilla: unica over 50 in classifica, complimenti!) e i Pinguini Tattici Nucleari, tutti presenti con più brani nella Top 100.

Un trionfo del pop, dunque. Ora, se è vero che le radio anche negli anni passati hanno prediletto brani più melodici, colpisce la pressoché completa sparizione della trap, cioè il sottogenere dell’hip hop che, con i suoi bassi pulsanti, l’uso massiccio dell’autotune e testi che raccontano la vita di strada, spesso con un carico di maschilismo e di glorificazione della violenza, ha segnato la musica dell’ultimo periodo. Una tendenza confermata anche dalle classifiche di vendita dei singoli sulle varie piattaforme.

Sembra cioè che ci sia una rinnovata voglia di leggerezza e di buoni sentimenti in giro per le radio e questo è positivo. Meno positiva è la totale assenza di canzoni che sappiano uscire dall’immediatezza dei rapporti personali per esprimere un punto di vista, anche individuale, su quanto sta accadendo nel mondo.

E veniamo al capitolo Sanremo. Il vincitore Olly con la sua "Balorda nostalgia” ha sicuramente lasciato il segno, come dimostrano i suoi concerti strapieni. Stesso discorso per la rivelazione Lucio Corsi. Ma l’assenza di brani presentati all’Ariston tra quelli più trasmessi dalle radio dimostra, almeno su questo fronte, il sostanziale fallimento del primo obiettivo del direttore artistico Carlo Conti. Manca meno di due mesi al Sanremo 2026. Con un cast ancora più ricco del passato di artisti sconosciuti al grande pubblico, vedremo se al secondo tentativo Conti saprà vincere, oltre che negli ascolti, anche la sfida delle radio.

Ecco comunque le principali Top 5 delle classifiche di EarOne

Top 100 EarOne Airplay

1. ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First)

2. LADY GAGA – Abracadabra (EMI)

3. LOLA YOUNG – Messy (EMI)

4. THE KOLORS – PRONTO COME VA (Warner)

5. ED SHEERAN – Azizam (Warner)

Top 100 EarOne Airplay Italiani

1. ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First)

2. THE KOLORS – PRONTO COME VA (Warner)

3. PINGUINI TATTICI NUCLEARI, MAX PEZZALI – Bottiglie vuote (Sony)

4. SERENA BRANCALE, ALESSANDRA AMOROSO – SERENATA (Warner / Sony)

5. ACHILLE LAURO – Senza Una Stupida Storia (Warner)

Top 100 EarOne Airplay Internazionali

1. LADY GAGA – Abracadabra (EMI)

2. LOLA YOUNG – Messy (EMI)

3. ED SHEERAN – Azizam (Warner)

4. DOECHII – Anxiety (EMI)

5. ALEX WARREN – Ordinary (Warner)

Top 50 EarOne Airplay Indipendenti

1. ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First)

2. KAMRAD – Be Mine (X-Energy / Energy Production)

3. ZERB, TY DOLLA $IGN – Location (feat. Wiz Khalifa) (TH3RD BRAIN Records)

4. LUCIO CORSI – Volevo essere un duro (Sugar Music)

5. ZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZU – Kumbaya (TH3RD BRAIN Records)

Top 100 EarOne Airplay Dance

1. LADY GAGA – Abracadabra (EMI)

2. LADY GAGA – The Dead Dance (EMI)

3. ZERB, TY DOLLA $IGN – Location (feat. Wiz Khalifa) (TH3RD BRAIN Records)

4. ZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZU – Kumbaya (TH3RD BRAIN Records)

5. MAESIC, MARSHALL JEFFERSON – Life Is Simple (Move Your Body) (Helix Records)

Top 50 EarOne Airplay Urban

1. DOECHII – Anxiety (EMI)

2. FABRI FIBRA, TREDICI PIETRO – Che Gusto C’è (Sony)

3. MARRACASH – Gli Sbandati Hanno Perso (Island)

4. FABRI FIBRA, JOAN THIELE – Milano Baby (Sony)

5. ANNA – DÉSOLÉE (EMI)

Top 50 EarOne Airplay Rock

1. IMAGINE DRAGONS – Wake Up (EMI)

2. NEGRAMARO – Marziani (Sugar Music)

3. MGK – cliché (EMI)

4. SAM FENDER – People Watching (EMI)

5. MGK – miss sunshine (EMI)