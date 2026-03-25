Questa sera (ore 20.30) si alza il sipario sull’anteprima del Festival Biblico 2026, in una location d’eccezione come il teatro comunale di Vicenza. La città tornerà protagonista del Festival tra il 14 e il 24 maggio, ma l’appuntamento di stasera è assolutamente imperdibile, poiché la città avrà modo di celebrare un personaggio che ha ispirato tutti noi: Sammy Basso. Il giovane attivista e instancabile divulgatore dscientifico affetto da progeria, venuto tristemente a mancare nel 2024, è un simbolo di resilienza e fonte di ispirazione per la città che ne ha dato i natali.

L’evento di questa sera è completamente dedicato a lui, e sarà l’occasione per raccontare storie inedite riguardanti Sammy, molte delle quali sono raccolte nel libro «Sammy. Una vita da abbracciare».

Il libro scritto dal papà Amerigo e dalla mamma Laura, con la collaborazione della giornalista di Famiglia Crisitana Chiara Pelizzoni

Il libro volume, edito da San Paolo Edizioni, è stato scritto da mamma Laura Lucchin e da papà Amerigo Basso, con l’aiuto prezioso della giornalista di Famiglia Cristiana Chiara Pelizzoni. Si figura come un mosaico di voci di parenti e amici stretti, oltre ad aneddoti forniti da chi ha collaborato con Sammy a livello lavorativo. Grazie a queste testimonianze sarà possibile apprezzare ancora di più la tenacia e la fierezza con cui Sammy ha vissuto la sua vita, dando un esempio a tutti coloro che vengono a conoscenza della sua storia.

Il libro è poi impreziosito da una toccante prefazione di Jovanotti, amico stretto del giovane biologo. La serata scorrerà veloce tra ricordi, videomessaggi e riflessioni, anche grazie alla partecipazione di ospiti come i genitori di Sammy e i “Mercanti di Perle” una Christian rockband vicentina.

L’ingresso è gratuito, è necessaria però la prenotazione, effettuabile qui.

Il 22° Festival Biblico inizierà poi ufficialmente il 9 aprile a Genova, dove per otto giorni, fino al 16 aprile, si terranno incontri, dialoghi e momenti culturali dedicati al tema "Il potere del limite". La manifestazione si svilupperà come un evento diffuso toccando complessivamente dieci città italiane: dopo l'apertura ligure, il Festival farà tappa ad Alba dal 27 al 30 aprile e a Rovigo e provincia per due settimane, dal 27 aprile al 10 maggio. Dall'7 al 10 maggio la rassegna coinvolgerà contemporaneamente Verona, Catania e Conegliano, per poi proseguire a Padova e provincia dal 14 al 17 maggio. In concomitanza con la tappa di Vicenza e provincia (14-24 maggio), il calendario toccherà anche Treviso dal 20 al 24 maggio, concludendo infine il suo percorso a Chioggia, dove gli appuntamenti chiuderanno l'edizione 2026 dal 28 maggio al 1° giugno.

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