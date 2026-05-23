Ci sono ferite che non si rimarginano mai del tutto. E ci sono dolori che, invece di trasformarsi in odio, diventano testimonianza di umanità. È la storia di Davide Cavallo, il ragazzo di 22 anni accoltellato durante una rapina in corso Como, a Milano, nella notte del 12 ottobre 2025.

Un’aggressione violentissima, consumata per appena cinquanta euro, che gli ha provocato «gravissimi danni e un’invalidità permanente che cambierà ogni suo giorno futuro», come scrive il padre Salvo Cavallo in una lettera intensa e commovente consegnata alla stampa tramite l’avvocato Luca Degani.

Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano ha condannato Alessandro Chiani a vent’anni e dieci mesi per tentato omicidio, mentre Ahmed Atia è stato condannato per omissione di soccorso. Ma ciò che più ha colpito, dentro e fuori dall’aula, è stato il gesto compiuto da Davide subito dopo la sentenza: il giovane si è avvicinato ai suoi aggressori e li ha abbracciati.

Un gesto che trova il suo significato più profondo proprio nelle parole del padre. «Davide ha scelto di parlare agli imputati, e loro hanno chiesto scusa con parole sincere e profonde. In quel momento ho visto mio figlio liberarsi di un peso enorme», scrive Salvo Cavallo, sSul piano giudiziario desidero anzitutto ringraziare le forze dell’ordine, gli investigatori e la magistratura: hanno lavorato con grande professionalità per individuare i responsabili e portare avanti un percorso giudiziario serio e rigoroso».

E ancora: «Nutro profondo rispetto per la sentenza e per il lavoro del giudice che, valutando fatti, prove e responsabilità e applicando il codice penale, ha emesso una decisione severa, anche come monito e deterrente affinché simili atti scellerati non si ripetano più».

Parole nette, che non cancellano il male subito. Perché il dramma resta tutto, nella sofferenza quotidiana di un ragazzo la cui vita è cambiata per sempre e nella fatica di una famiglia chiamata a reinventare il futuro: «Le cure, l’assistenza, una casa adatta alle sue condizioni, il sostegno che servirà negli anni: tutto questo comporterà enormi sacrifici umani, psicologici ed economici», scrive il padre di Davide, «la nostra preoccupazione più grande è garantirgli una vita dignitosa anche quando noi genitori non potremo più essergli accanto».

Dentro queste righe si avverte il peso concreto della disabilità, ma anche il timore silenzioso di tanti genitori che si interrogano sul “dopo di noi”. Eppure, proprio nel cuore di questo dolore, la famiglia Cavallo sceglie di non fermarsi alla rabbia: «Il perdono non cancella il male subito, non restituisce la salute perduta e non elimina le responsabilità. Ma impedisce all’odio di continuare a distruggere altre vite e di generare altro dolore».

È forse questo il passaggio più forte dell’intera lettera. Un messaggio che supera la sola dimensione privata e interpella tutta la società. Per Salvo Cavallo, infatti, quanto accaduto a suo figlio non può restare soltanto una pagina di cronaca giudiziaria: «Questa vicenda non può restare soltanto una storia di cronaca giudiziaria. Può e deve diventare una riflessione collettiva».

Il padre di Davide richiama così la responsabilità di famiglie, scuola, istituzioni e mondo adulto davanti al disagio crescente di tanti giovani: «Mi auguro che possa aprire un confronto serio tra ragazzi, famiglie, insegnanti e istituzioni sui motivi profondi di tanta insensata violenza: il disagio emotivo, l’incapacità di gestire le emozioni, l’isolamento, certi modelli aggressivi alimentati anche dagli algoritmi dei social e dalla cultura del branco».

Parole che toccano temi centrali del nostro tempo: la fragilità relazionale, la solitudine, la difficoltà educativa, il clima di aggressività che attraversa molte periferie esistenziali e urbane. Ma nella lettera c’è spazio anche per un richiamo concreto alla sicurezza: «Serve un vero ascolto dei giovani, ma serve anche più sicurezza concreta: più pattuglie sul territorio, più controlli e più telecamere per scoraggiare chi porta armi nelle nostre città».

Infine, l’immagine più luminosa resta quella di Davide. Un ragazzo ferito nel corpo, ma capace di un gesto che ha spiazzato tutti: «Davide sta lasciando orme di un’umanità dimenticata, e da padre non posso che esserne immensamente grato e felice».