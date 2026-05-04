Oggi, 4 maggio, è una giornata speciale per tutti i milioni di fan di una delle saghe più famose del cinema: Star Wars. Questi film sono stati in grado di ammaliare generazioni intere, affascinate da questi film “spaziali” che hanno segnato un’epoca.

Ma come mai è stato scelto il 4 maggio come data di celebrazione del franchise? Il motivo è legato alla fonetica inglese. In Italia la frase cult di questa serie epica recita: «Che la forza sia con te», traduzione di «May the force be with you». Con un gioco di parole, si arriva a comporre una frase che all’orecchio suona simile: «May the fourth be with you» ovvero «Che il 4 maggio sia con te».

Questa giornata è stata scelta inizialmente dai milioni di fan in giro per il mondo e successivamente adottata anche da aziende, media e dai detentori del marchio. Quest’anno è stata particolarmente sentita a causa di un avvenimento ben preciso: il 20 maggio uscirà nelle sale cinematografiche italiane il nuovo capitolo della saga: “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”.

Sparsi lungo tutto lo stivale, eventi e celebrazioni hanno fatto da cornice all’avvicinarsi dello Star Wars Day e dell’uscita del nuovo film. A partire da Milano, dove sabato si è svolta una parata celebrativa riguardante Guerre Stellari. Inoltre al teatro lirico Giorgio Gaber, è andato in scena lo spettacolo: “Star Wars: Il Ritorno dello Jedi in Concerto”. Era il debutto nel nostro paese di questo spettacolo tanto atteso dai fan. Anche per i seguaci capitolini ci sarà modo di dare sfogo alla loro passione. Durante lo Star Wars Day infatti verranno proiettate 25 minuti di scene del nuovo film in sale selezionate (anche a Milano).

Ma le iniziative non si fermano a quelle italiane. Dal 22 settembre infatti aprirà il Lucas Museum of narrative Art, in cui sarà presente una struttura a forma di astronave. Inoltre ci saranno mostre ed eventi legati al mondo di Guerre Stellari.

Il Millenium Falcon (IStock)

Al di là degli eventi e dei nuovi annunci, lo Star Wars Day rimane un momento di riflessione su temi universali. La lotta tra bene e male, il concetto di "equilibrio" e la Forza intesa come connessione tra tutti gli esseri viventi hanno trasformato una "storia spaziale" in una sorta di mitologia moderna. È proprio questa profondità che permette alla saga di parlare ai bambini degli anni '70 e, contemporaneamente, ai ragazzi che oggi affollano le sale per vedere le nuove avventure della galassia lontana.