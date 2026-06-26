Cortona si prepara ad accogliere la XXIII edizione del Festival di Musica Sacra, in programma dal 27 giugno al 5 luglio 2026. La manifestazione, ormai punto di riferimento nel panorama culturale e spirituale del territorio, propone quest’anno il tema “Sorella Pace”, un percorso artistico che intreccia musica, riflessione e spiritualità nel segno del messaggio francescano.

Per nove giorni le chiese e i luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, celebrazioni e momenti di approfondimento, offrendo al pubblico un’occasione di incontro tra arte e fede. Il festival si inserisce inoltre nel contesto delle celebrazioni dedicate all’ottavo centenario di San Francesco, richiamandone i valori di dialogo, fraternità e pace.

L’inaugurazione è in programma sabato 27 giugno alle ore 21 nella chiesa di San Domenico con “Tosca in concerto – Conversa-Concerto”, appuntamento che vedrà protagonista una delle voci più apprezzate della musica italiana. Domenica 28 giugno il festival entrerà nel vivo con la Santa Messa inaugurale all’Eremo delle Celle e, in serata, con il concerto-omaggio dedicato alla musica di Ennio Morricone eseguito dal Quintetto Italiano

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Il programma proseguirà con una serie di eventi che attraversano repertori e linguaggi differenti. Lunedì 29 giugno spazio a “Laudi”, mentre martedì 30 giugno la chiesa di Santa Maria Nuova ospiterà “Franciscus vir catholicus”, un percorso tra antifone e laudi francescane impreziosito dal bandoneon di Daniele Di Bonaventura. Mercoledì 1 luglio il Santuario di Santa Margherita farà da cornice a “Sorella morte”, dedicato ai canti francescani.

Tra gli appuntamenti più attesi figura l’esecuzione della “Missa in tempore belli” di Franz Joseph Haydn, prevista giovedì 2 luglio nella Cattedrale di Cortona. Venerdì 3 luglio sarà invece la volta de “Il Signore ti dia la pace” di Marcello Bronzetti, mentre sabato 4 luglio il Coro della Diocesi di Roma e l’Orchestra Fideles et Amati porteranno in scena “Nacque nel mondo un sole”, con la direzione artistica di Monsignor Marco Frisina. La stessa sera, in Cattedrale, spazio anche al jazz con “Reflections in Duke”, omaggio alla musica di Duke Ellington.

La conclusione del festival sarà scandita da alcuni momenti particolarmente suggestivi: la “Preghiera della notte” nella Cappella del Seminario, l’appuntamento all’alba all’Eremo delle Celle e la Santa Messa conclusiva in Cattedrale domenica 5 luglio.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il Festival di Musica Sacra si conferma così un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio artistico e spirituale di Cortona, capace di unire qualità musicale, tradizione e partecipazione in un unico percorso dedicato alla cultura della pace.