Per 38 anni hanno sempre dormito insieme, nello stesso letto: lui, Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21 e Ct ad interim della Nazionale maggiore, sua moglie e la loro Valentina che li ha lasciati il 17 luglio.

Valentina era affetta fin dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, una condizione neurologica che comportava una disabilità molto severa e la rendeva completamente dipendente dall'assistenza della famiglia. Nella sua autobiografia Il calcio vincente. O vinco o imparo, pubblicata nel 2022, Baldini ha scritto: “I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie”. Il terrore di svegliarsi e di trovarla morta in un altro letto era intollerabile. Ma, soprattutto, era bello dormire con lei per un altro motivo: “Quando la notte sogna ride continuamente… la sua risata è veramente contagiosa“. Per lui e per sua moglie, Valentina è sempre rimasta una bimba che trovava gioia in giochi come «inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli”.

Ai tempi in cui allenava il Pescara, Baldini aveva spiegato quanto la figlia avesse cambiato il suo modo di guardare le persone: “Guardo i ragazzi con gli stessi occhi con cui guardo mia figlia”. In quell’occasione aggiunse: “Io la voglio così, lei sta bene così. E io sono un papà felice“, sottolineando come proprio la famiglia fosse la sua forza: "Posso essere abbandonato dal mondo del calcio, ma non sarò mai solo”, perché la figlia gli aveva insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio” e gli aveva fatto ridimensionare l'importanza del calcio rispetto alla famiglia e agli affetti. “Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità“.

La notizia della morte di Valentina Baldini è stata resa pubblica attraverso messaggi di cordoglio di società calcistiche e della Federazione. Numerosi dirigenti, allenatori e club hanno espresso vicinanza alla famiglia Baldini. «In un momento così difficile per lui e per la sua famiglia, tutto il calcio italiano si stringe con affetto a Silvio Baldini». Lo scrive su X il presidente Figc, Giovanni Malagò, dopo la notizia della morte della figlia del tecnico dell'Under 21 e ct ad interim. «Una splendida persona, prima ancora che un bravo allenatore, capace di trasformare il dolore in gioia, la sofferenza in testimonianza», conclude Malagò. I funerali sono stati fissati a Marina di Massa.