Addio alle vacanze estive di tre mesi. È questa la proposta avanzata dalla ministra Daniela Santanchè per favorire il turismo: rivedere il calendario scolastico. Ma non sarebbe prioritario farlo per le famiglie? «La destagionalizzazione delle vacanze scolastiche per favorire equilibrati flussi turistici pone al centro una domanda fondamentale: la scuola può essere piegata a logiche prevalentemente economiche mettendo in secondo piano le questioni educative e familiari? È grave quando si scambia l’ordine delle priorità». Non ha dubbi Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari. «L’educazione è un diritto umano. Lo prevede la Dichiarazione universale dei diritti umani all’articolo 26, che non parla di istruzione come semplice trasmissione di conoscenze, ma di sviluppo pieno della persona umana. Ecco che la proposta ha un certo interesse se si cambia la struttura, ma vanno affrontati temi strutturali che necessitano di grande concertazione. Basti pensare alle questioni lavoristiche o al fatto che solo il 6% delle scuole in Italia risulta dotato di raffrescamento e per lo più nelle sole aree degli uffici amministrativi».

Quali sono allora i nodi secondo le famiglie?

«Il Forum delle associazioni Familiari crede che il calendario scolastico andrebbe aggiornato ponendo al centro l’interesse sui processi didattici, sulla crescita degli studenti e sull’equilibrio quotidiano delle famiglie. Tre mesi di stop estivo sono un grande problema di squilibrio didattico. Il calendario scolastico non può essere, un semplice alternarsi di giorni liberi e giorni di lezione, con periodi di altissima densità e lunghi buchi neri. Deve essere sapiente alternanza di tempi di apprendimento, consolidamento, recupero, pausa. La pausa estiva per alcuni ragazzi può anche essere drammatica. Per i più fragili una scuola chiusa lungamente smette di essere non solo luogo di istruzione, ma anche di protezione, relazione, inclusione. Per bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficoltà familiare, sociale o educativa, l’assenza prolungata della scuola può tradursi in isolamento, povertà educativa, maggiore esposizione al disagio. Questo vale per i bambini con disabilità ma anche per quelli che senza riferimenti occupano questo vuoto riversandosi sui social media o sulla poco educativa “vita in strada».

Cosa comporta per una famiglia sempre più senza rete parentale e con sempre meno possibilità economiche avere la scuola chiusa tre mesi?

«Questo è un altro grande cortocircuito. Lo squilibrio demografico ci mette di fronte all’urgenza di trovare una percentuale crescente di lavoratrici e lavoratori in un contesto che rispetto al passato vede le reti familiari e di prossimità assottigliate e compresse. Un genitore deve poter alternare il tempo del lavoro e il tempo della cura in modo salubre e avere la garanzia che quando è impegnato il figlio sia innanzitutto custodito e poi inserito in contesti che possano farlo crescere al meglio. Da primavera le famiglie entrano in fibrillazione per cercare di comporre il precario puzzle dell’assistenza dei figli nell’estate. Qui emergono tutti gli squilibri determinati dai livelli dei redditi, dalle differenze geografiche, dalle offerte territoriali. In questa stagione emergono le discriminazioni che segnano le storie dei più fragili».