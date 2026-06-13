È in corso a Roma la trentesima conferenza dell’ECIC, la rete europea che riunisce comunicatori, teologi ed esperti digitali di diverse Chiese cristiane. Il tema scelto — Dai prompt alle preghiere: intelligenza artificiale e spiritualità autentica — mette subito al centro una domanda decisiva: come abitare il tempo dell’intelligenza artificiale senza perdere il volto umano della fede, della comunicazione e dell’evangelizzazione.

L’incontro ha un valore particolare perché nasce da uno sguardo ecumenico. Le diverse Chiese europee non arrivano con la stessa storia né con le stesse sensibilità. Alcune, soprattutto nel Nord Europa, hanno maturato da anni una pratica attenta e consolidata del digitale come ambiente di annuncio, ascolto, partecipazione e presenza pastorale. La loro esperienza aiuta a superare sia la paura paralizzante sia l’entusiasmo ingenuo. Il digitale non è soltanto uno strumento da usare, ma un luogo da discernere.

In questo dialogo, la riflessione cattolica si intreccia con quella delle Chiese protestanti, luterane e riformate, che spesso hanno sperimentato con maggiore continuità forme di comunicazione digitale e comunità online. La ricchezza dell’ECIC sta proprio qui: non offrire una risposta unica, ma creare uno spazio in cui tradizioni diverse leggono insieme le sfide dell’IA, della spiritualità, della verità e della relazione.

Un momento significativo si è svolto nel pomeriggio dell’11 giugno, con la visita dei partecipanti ai media vaticani, a Palazzo Pio. Il gruppo ha potuto conoscere più da vicino il lavoro del Dicastero per la Comunicazione e dialogare con il Segretario, mons. Lucio Adrián Ruiz, e con Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero. È stato un confronto non solo istituzionale, ma anche molto concreto: come comunicare il Vangelo in un ecosistema segnato da velocità, algoritmi, polarizzazioni e nuove forme di mediazione tecnologica?

La visita ha mostrato come anche la comunicazione della Santa Sede sia chiamata a misurarsi con la stessa domanda che attraversa le Chiese europee: usare le tecnologie senza lasciarsi usare da esse; valorizzare gli strumenti digitali senza confondere l’efficienza con la comunione; custodire la verità del messaggio cristiano dentro linguaggi sempre più rapidi e frammentati.

Sul fondo rimane l’attesa e l’interesse per la prima enciclica di papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, alla quale molti guardano come a un riferimento importante per il discernimento cristiano sull’intelligenza artificiale. Il cuore della questione non è semplicemente tecnico, ma antropologico e spirituale: che cosa significa custodire l’umano in un tempo in cui le macchine producono parole, immagini, decisioni e perfino simulazioni di relazione?

Da Roma, dunque, l’ECIC lancia un messaggio prezioso: l’intelligenza artificiale interpella tutte le Chiese e chiede un discernimento condiviso. Nessuna tradizione cristiana possiede da sola tutte le risposte. Ma insieme, nel confronto ecumenico, le Chiese possono ricordare all’Europa digitale che al centro non ci sono i sistemi, i dati o gli algoritmi, ma la persona, la coscienza, la libertà e la relazione viva con Dio e con gli altri.