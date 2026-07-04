La coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata da Gesù a Santa Faustina Kowalska a Vilnius il 13-14 settembre 1935 come preghiera per placare l’ira di Dio (Diario, pp. 327-329). Chi recita questa coroncina offre a Dio Padre «il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità» di Gesù Cristo per implorare misericordia per i propri peccati, del prossimo e del mondo intero, ma allo stesso tempo unendosi all’offerta di Gesù si rivolge a quell’amore che il Padre celeste dona a suo Figlio, e in Lui a tutti gli uomini.

Con questa preghiera, si legge sul sito ufficiale del Santuario della Divina Misericordia di Roma (la Chiesa di Santo Spirito in Sassia, ndr) «si chiede pure la misericordia per noi e per il mondo intero e quindi si compie un atto di misericordia. Con una totale fiducia in Dio e con l’adesione alla sua volontà, i fedeli possono attendersi il compimento delle promesse di Cristo, in particolare di quelle che riguardano l’ora della morte: la grazia della conversione e di una morte serena. Le otterranno non solo le persone che reciteranno questa coroncina, ma anche l’agonizzante accanto al quale essa verrà recitata».

Santa Faustina Kowalska la suora polacca che ha iniziato il culto della Divina misericordia (ANSA)

Le frasi tratte dal Diario di Santa Faustina Kowalska

«Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina – ha detto Gesù – si placa l’ira di Dio e l’imperscrutabile Misericordia avvolge l’anima»

(Diario, p. 487)

La promessa generale dice: «Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno»

(Diario, p. 806)

«Con essa otterrai tutto, se quello che chiedi è conforme alla Mia volontà»

(Diario, p. 897)

Tutto ciò infatti che è in disaccordo con la volontà di Dio non è un bene per l’uomo, ed in particolare per la sua felicità eterna.

«Con la recita della coroncina – ha detto in un altro momento Gesù – avvicini a Me il genere umano»

(Diario, p. 543)

«La Mia Misericordia avvolgerà in vita e specialmente nell’ora della morte le anime che reciteranno questa coroncina»

(Diario, p.463).

Come si recita la Coroncina alla Divina Misericordia

Come si recita

Per recitare la Coroncina della Divina Misericordia si può usare una semplice corona del Rosario. Si segue questa sequenza:

1. Segno della Croce:

Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo



2. Padre Nostro:

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

Amen

3. Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia,

il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte.

Amen.



4. Credo (Simbolo degli apostoli)

Io credo in Dio, Padre onnipotente,

Creatore del cielo e della terra.

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito di Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso,

morì e fu sepolto; discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte;

salì al cielo,

siede alla destra di Dio Padre onnipotente:

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

Credo nello Spirito Santo,

la santa Chiesa cattolica,

la comunione dei santi,

la remissione dei peccati,

la risurrezione della carne,

la vita eterna.

Amen.

5. Su ogni grano maggiore del Rosario, quando si dice normalmente il Padre Nostro, si dica:

Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la Divinità

del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione

dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.

6. Su ogni grano minore del Rosario, quando si dice normalmente l’Ave Maria, si dica:

Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

7. Invocazione. Alla fine della corona, si dice la preghiera seguente tre volte:

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

8. Preghiera conclusiva (facoltativa)

Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio

Tuo Gesù Cristo, e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo

Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.

Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni

male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua

Misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte

della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Resurrezione

del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Quando si recita

Si può recitare in qualsiasi momento della giornata anche se di solito si celebra in questi momenti particolari: