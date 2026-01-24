PHOTO
La Croce degli sportivi, che sarà accolta a Milano per le Olimpiadi invernali, durante il Giubileo dello Sport a Roma
In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ecco il testo della preghiera composta da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Una invocazione a Dio Padre perché questi giorni di sport diventino anche giorni di festa, di profezia e di condivisione, capaci di celebrare l’eccellenza, la fraternità e la pace tra i popoli.
Preghiera per il tempo di grazia Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026
Siano giorni di festa,
Padre nostro, Padre di tutti!
Sia festa per l’incontro di pace tra i popoli,
sia festa per la bellezza delle gare e dei risultati,
sia festa perché le Olimpiadi e le Paralimpiadi
non escludono nessuno.
Siano giorni di profezia,
Padre nostro, Padre di tutti!
Profezia della vocazione alla fraternità universale,
profezia per la testimonianza di onestà in ogni cosa,
profezia perché le Olimpiadi e le Paralimpiadi
piantano nella vicenda umana eccellenza, amicizia, rispetto.
Siano giorni di condivisione,
Padre nostro, Padre di tutti.
Condivisione perché la festa non dimentica le tragedie,
condivisione perché le risorse non siano per i ricchi, ma per tutti,
condivisione perché le Olimpiadi e le Paralimpiadi
alimentano la cultura della pace.
Donaci, Padre nostro, Padre di tutti, lo Spirito del tuo Figlio Gesù
e questo tempo sia occasione di bene, responsabilità di operare per il bene
gioia di contemplare il crescere del bene di tutti, per tutti.
Amen
+ Mario Delpini
Arcivescovo di Milano