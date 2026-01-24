In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ecco il testo della preghiera composta da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Una invocazione a Dio Padre perché questi giorni di sport diventino anche giorni di festa, di profezia e di condivisione, capaci di celebrare l’eccellenza, la fraternità e la pace tra i popoli.

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante la presentazione delle iniziative della Diocesi per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Preghiera per il tempo di grazia Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026

Siano giorni di festa,

Padre nostro, Padre di tutti!

Sia festa per l’incontro di pace tra i popoli,

sia festa per la bellezza delle gare e dei risultati,

sia festa perché le Olimpiadi e le Paralimpiadi

non escludono nessuno.

Siano giorni di profezia,

Padre nostro, Padre di tutti!

Profezia della vocazione alla fraternità universale,

profezia per la testimonianza di onestà in ogni cosa,

profezia perché le Olimpiadi e le Paralimpiadi

piantano nella vicenda umana eccellenza, amicizia, rispetto.

Siano giorni di condivisione,

Padre nostro, Padre di tutti.

Condivisione perché la festa non dimentica le tragedie,

condivisione perché le risorse non siano per i ricchi, ma per tutti,

condivisione perché le Olimpiadi e le Paralimpiadi

alimentano la cultura della pace.

Donaci, Padre nostro, Padre di tutti, lo Spirito del tuo Figlio Gesù

e questo tempo sia occasione di bene, responsabilità di operare per il bene

gioia di contemplare il crescere del bene di tutti, per tutti.

Amen

+ Mario Delpini

Arcivescovo di Milano