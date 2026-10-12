Prima Lettura

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Gal 5,1-6



Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù.

Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la Legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la giustificazione nella Legge; siete decaduti dalla grazia.

Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità.



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 118 (119)

R. Venga a me, Signore, il tuo amore.

Venga a me, Signore, il tuo amore,

la tua salvezza secondo la tua promessa.

Non togliere dalla mia bocca la parola vera,

perché spero nei tuoi giudizi. R.



Osserverò continuamente la tua legge,

in eterno, per sempre.

Camminerò in un luogo spazioso,

perché ho ricercato i tuoi precetti. R.



La mia delizia sarà nei tuoi comandi,

che io amo.

Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo,

mediterò i tuoi decreti. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 11,37-41



In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo.

Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto in elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro».



Parola del Signore