Prima Lettura

Dal libro del profeta Geremìa

Ger 30,1-2.12-15.18-22



Parola rivolta a Geremia da parte del Signore:

«Così dice il Signore, Dio d’Israele: Scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto.

Così dice il Signore:

La tua ferita è incurabile,

la tua piaga è molto grave.

Nessuno ti fa giustizia;

per un’ulcera vi sono rimedi,

ma non c’è guarigione per te.

Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti,

non ti cercano più;

poiché ti ho colpito come colpisce un nemico,

con un castigo spietato,

per la tua grande iniquità,

perché sono cresciuti i tuoi peccati.

Perché gridi per la tua ferita?

Incurabile è la tua piaga.

Ti ho trattato così

per la tua grande iniquità,

perché sono cresciuti i tuoi peccati.

Così dice il Signore:

Ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe

e avrò compassione delle sue dimore.

Sulle sue rovine sarà ricostruita la città

e il palazzo sorgerà al suo giusto posto.

Vi risuoneranno inni di lode,

voci di gente in festa.

Li farò crescere e non diminuiranno,

li onorerò e non saranno disprezzati;

i loro figli saranno come un tempo,

la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me,

mentre punirò tutti i loro oppressori.

Avranno come capo uno di loro,

un sovrano uscito dal loro popolo;

io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà.

Altrimenti chi rischierebbe la vita

per avvicinarsi a me?

Oracolo del Signore.

Voi sarete il mio popolo

e io sarò il vostro Dio».



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 101 (102)

R. Il Signore ha ricostruito Sion

ed è apparso in tutto il suo splendore.

Oppure:

R. Mostraci, o Dio, il tuo splendore.

Le genti temeranno il nome del Signore

e tutti i re della terra la tua gloria,

quando il Signore avrà ricostruito Sion

e sarà apparso in tutto il suo splendore.

Egli si volge alla preghiera dei derelitti,

non disprezza la loro preghiera. R.

Questo si scriva per la generazione futura

e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:

«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,

dal cielo ha guardato la terra,

per ascoltare il sospiro del prigioniero,

per liberare i condannati a morte. R.

I figli dei tuoi servi avranno una dimora,

la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza.

Perché si proclami in Sion il nome del Signore

e la sua lode in Gerusalemme,

quando si raduneranno insieme i popoli

e i regni per servire il Signore. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 15,1-2.10-14

In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani!».

Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! Non ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l’uomo!».

Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?».

Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!».

Parola del Signore