Prima Lettura

Dal libro dei Proverbi

Prv 30,5-9

Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco;

egli è scudo per chi in lui si rifugia.

Non aggiungere nulla alle sue parole,

perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo.

Io ti domando due cose,

non negarmele prima che io muoia:

tieni lontano da me falsità e menzogna,

non darmi né povertà né ricchezza,

ma fammi avere il mio pezzo di pane,

perché, una volta sazio, io non ti rinneghi

e dica: «Chi è il Signore?»,

oppure, ridotto all’indigenza, non rubi

e abusi del nome del mio Dio.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo118 (119)

R. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.

Tieni lontana da me la via della menzogna,

donami la grazia della tua legge.

Bene per me è la legge della tua bocca,

più di mille pezzi d’oro e d’argento. R.

Per sempre, o Signore,

la tua parola è stabile nei cieli.

Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero,

per osservare la tua parola. R.

I tuoi precetti mi danno intelligenza,

perciò odio ogni falso sentiero.

Odio la menzogna e la detesto,

amo la tua legge. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 9,1-6

In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi.

Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro».

Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.

Parola del Signore