Prima Lettura

Dal libro del profeta Geremìa

Ger 31,1-7



«In quel tempo – oracolo del Signore –

io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele

ed esse saranno il mio popolo.

Così dice il Signore:

Ha trovato grazia nel deserto

un popolo scampato alla spada;

Israele si avvia a una dimora di pace».

Da lontano mi è apparso il Signore:

«Ti ho amato di amore eterno,

per questo continuo a esserti fedele.

Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,

vergine d’Israele.

Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli

e avanzerai danzando tra gente in festa.

Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samarìa;

dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.

Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno

sulla montagna di Èfraim:

“Su, saliamo a Sion,

andiamo dal Signore, nostro Dio”.

Poiché dice il Signore:

Innalzate canti di gioia per Giacobbe,

esultate per la prima delle nazioni,

fate udire la vostra lode e dite:

“Il Signore ha salvato il suo popolo,

il resto d’Israele”».



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Ger 31,10-12b.13

R. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

Ascoltate, genti, la parola del Signore,

annunciàtela alle isole più lontane e dite:

«Chi ha disperso Israele lo raduna

e lo custodisce come un pastore il suo gregge». R.



Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,

lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.

Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion,

andranno insieme verso i beni del Signore. R.



La vergine allora gioirà danzando

e insieme i giovani e i vecchi.

«Cambierò il loro lutto in gioia,

li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni». R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 15,21-28



In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.



Parola del Signore