Promossa da Famiglia Cristiana, AIDO, Caritas Ambrosiana, Associazione per il Refettorio Ambrosiano e Cineclub Piacenza, l’iniziativa “Un cuore e un’anima sola” in programma domenica 24 maggio ore 18 a Milano, nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico un tema che riguarda 8.000 famiglie ogni anno: la possibilità di trasformare il dolore in speranza attraverso la donazione. “Una scelta che salva la vita” e rappresenta una delle forme più alte di solidarietà umana e civile.

Durante l’incontro viene proiettato il cortometraggio “Briciole al cielo”, dedicato alla storia del piccolo Giordano, bambino trapiantato di cuore nel 2024, presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Un racconto intenso, affidato alla regia di Gian Francesco Tiramani. Per l’occasione saranno presenti in sala i genitori, Annalisa e Arrigo Anzani, che racconteranno al pubblico il loro cammino, incominciato con la paura, attraversato da un’infinita l’attesa e culminato con la rinascita grazie al dono ricevuto. Dopo i saluti istituzionali di Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, intervengono: Carlo Pace Napoleone, direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite dell’Ospedale Regina Margherita di Torino; Flavia Petrin, presidente nazionale AIDO; Marina De Nardo, dell’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici. Chiude l’incontro, il direttore di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio.