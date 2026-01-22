Edoardo è un bimbo esile, i suoi polmoni sono indeboliti dalla STAT3 GOF, una rara malattia genetica, ma allo stesso tempo è estremamente forte e sicuro nella sua fede. La sua infanzia è stata segnata da tante rinunce e tanta fatica. Edoardo è un bambino maturo per la sua età, perché la sua malattia lo ha costretto a crescere più in fretta dei suoi coetanei. Ma nonostante questo, vive circondato dall’amore della sua famiglia con cui condivide la fede. Il suo desiderio più grande era andare a Roma, insieme a tutta la sua famiglia, e incontrare il Papa in piazza San Pietro.

Edoardo ha voluto portare dei doni per Leone XIV: un disegno, una lettera e una barzelletta. Edoardo in fondo è proprio così, è un bambino serio e creativo, ma non rinuncia mai a una bella risata. E così, quando il Papa lo ha visto arrivare, ha voluto subito fermarsi e fare una foto insieme, donandogli una preghiera e una carezza.

Come ha detto Olina, sua mamma: «In quella carezza, negli occhi lucidi e nei sorrisi sinceri, c'era tutta la forza della speranza, la potenza della fede la magia dei sogni che diventano realtà».

Qui sotto, invece, il video dell’incontro tra Edoardo e il Papa.