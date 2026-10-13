L’operazione è andata bene. Il Papa, operato dall’equipe guidata dal professor Stefano Margaritora, è sveglio ed è rientrato in stanza, al decimo piano nel reparto solventi adiacente a quello dell’appartamento papale, dove era stato ricoverato papa Francesco, che è in fase di ristrutturazione. In tarda serata sono attesi ulteriori aggiornamenti.

L'ospedale Gemelli dove il Papa ha subito l'intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone (REUTERS)

Al Pontefice sono arrivati auguri, preghiere e vicinanza da tutto il mondo. Nel pomeriggio la diocesi di Roma ha recitato un rosario per il Papa, ma anche per «tutti coloro che sono qui ricoverati» nella cappellina del Policlinico. Oltre al cardinal vicario Baldo Reina, che ha guidato la preghiera, era presente anche monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tra tutti i segni di vicinanza anche quello della parrocchia di Gaza con il parroco Gabriel Romanelli che ha