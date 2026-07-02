Dalla passione per “Quelli della notte”, la fortunata trasmissione di Renzo Arbore, alle sue 30 volte ai piedi della Madonna del Buon Consiglio, a Genazzano, alla marcia della pace contro i missili a Comiso, agli incontri con i Pontefici, con Giovanni Paolo II, quando era ancora diacono, con Benedetto XVI accolto a Pavia davanti alle spoglie di Sant’Agostino, con Francesco. Dopo “León de Perú” e “Leo from Chicago”, arriva sul canale youtube di Vatican news “Leone a Roma”, il terzo documentario che ripercorre gli anni trascorsi da Robert Francis Prevost nella capitale.

Dall'arrivo in Italia dagli Stati Uniti nel 1981, agli anni in cui ha guidato, da priore generale, per due mandati, l'Ordine di Sant' Agostino fino alla nomina come prefetto del Dicastero per i Vescovi, la creazione a cardinale nel 2023, la vicinanza con Bergoglio.

Anni in cui si sono intrecciati studi e svaghi, amicizie, viaggi, pellegrinaggi, lavoro e persino scherzi. Il tutto raccontato con interviste e filmati e foto inediti con le voci di confratelli, compagni di studi, amici, genitori di confratelli. Pubblicato al momento in tre lingue (inglese, italiano e spagnolo) il documentario completa la trilogia studiata per approfondire la figura e la vita del Pontefice.

Il lavoro, realizzato dai giornalisti Felipe Herrera-Espaliat, Salvatore Cernuzio, Tiziana Campisi, con il montaggio di Jaime Vizcaíno Haro e Stefano Anella è una produzione della Direzione editoriale del Dicastero per la Comunicazione.