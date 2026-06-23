Nel tempo in cui uno schermo rischia di diventare il primo interlocutore della giornata e l’ultimo prima di addormentarsi, Leone XIV sceglie di parlare ai più piccoli con una frase semplice, quasi disarmante: «Dio guarda il cuore, non il telefonino». È un invito che va oltre la battuta e si trasforma in una lezione di educazione affettiva, spirituale e persino digitale.

La visita del Pontefice al Centro Estivo “Estate Ragazzi” in Vaticano, prima della sua partecipazione al PAM, si è trasformata in un dialogo spontaneo con bambini e adolescenti, fatto di domande, sorrisi e racconti personali. Ma soprattutto in un’occasione per affrontare uno dei temi educativi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra i giovani e la tecnologia.

Leone XIV non demonizza smartphone, tablet o applicazioni. Al contrario, ne riconosce il valore e l’utilità. Il punto, però, è un altro: quando la connessione permanente finisce per scollegare dalle persone reali. «Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie e a pensare», ha esortato il Papa, ricordando come gli strumenti digitali debbano servire l’uomo e non sostituirsi alle relazioni umane.

Per rendere il messaggio ancora più vicino all’esperienza dei ragazzi, Leone XIV ha raccontato un episodio autobiografico con il tono di chi sa sorridere dei propri errori. In diverse occasioni, ha spiegato, affidandosi ciecamente al navigatore satellitare, in Italia, in Perù e perfino negli Stati Uniti, è stato condotto su una strada sbagliata, finendo persino bloccato. Un aneddoto leggero che nasconde una riflessione profonda: la tecnologia può orientare, ma non può sostituire il discernimento personale.

Il messaggio del Papa si inserisce in un dibattito sempre più acceso. Educatori, psicologi e famiglie si interrogano sugli effetti dell’iperconnessione su bambini e adolescenti: riduzione della capacità di concentrazione, isolamento, dipendenza dai social, ansia da notifiche. In questo scenario Leone XIV propone una strada diversa, che non passa dal rifiuto della modernità ma dalla sua umanizzazione.

A handout photo, provided by Vatican Media, shows Pope Leo XIV greeting the participants of the "Estate ragazzi" summer oratory, Vatican City, 22 June 2026. ANSA/Vatican Media Press Office handout +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE - NO ARCHIVING - NO LICENSING - NPK +++ (ANSA)

«Quando siamo insieme non è necessario avere sempre in mano il cellulare», ha osservato rispondendo alle domande dei partecipanti al centro estivo, invitando i ragazzi a privilegiare il dialogo, il gioco condiviso e l’amicizia vissuta faccia a faccia. La tecnologia, nelle sue parole, dovrebbe favorire gli incontri e non diventare una barriera invisibile tra le persone.

L’ambientazione stessa della visita rafforza questo messaggio. “Estate Ragazzi” è il centro estivo riservato ai figli dei dipendenti della Santa Sede e del Governatorato, uno spazio dove sport, laboratori, attività formative e momenti di comunità cercano di educare alla crescita integrale della persona.

Colpisce il linguaggio scelto dal Pontefice. Nessuna predica severa, nessun allarme apocalittico sull’intelligenza artificiale o sulle piattaforme digitali. Piuttosto, la proposta di una gerarchia di valori: prima il cuore, poi il dispositivo; prima la persona, poi l’algoritmo; prima la capacità di pensare, infine lo strumento che può aiutare a farlo.

A handout photo, provided by Vatican Media, shows Pope Leo XIV greeting the participants of the "Estate ragazzi" summer oratory, Vatican City, 22 June 2026. ANSA/Vatican Media Press Office handout +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE - NO ARCHIVING - NO LICENSING - NPK +++ (ANSA)

In controluce emerge anche una domanda spirituale. Se il mondo misura spesso il successo attraverso like, follower e visualizzazioni, Dio – ricorda Leone XIV – continua a guardare altrove. Guarda il cuore, cioè ciò che nessun algoritmo è in grado di classificare: la libertà, la coscienza, la capacità di amare e di scegliere il bene.

È forse questo il passaggio più significativo dell’incontro. In una società dominata dalla velocità e dall’immediatezza, il Papa invita bambini e ragazzi a custodire uno spazio interiore che nessuna applicazione può sostituire. Perché la vera connessione, quella che dà senso alla vita, non passa attraverso il Wi-Fi ma attraverso le relazioni, il pensiero critico e l’apertura all’altro.

Leone XIV consegna così ai giovani una bussola semplice ma controcorrente: usare la tecnologia senza diventarne prigionieri e ricordare che il valore di una persona non si misura dal tempo trascorso davanti a uno schermo, bensì dalla profondità del suo cuore.