Sotto una pioggia torrenziale che non spegne ma amplifica l’entusiasmo, lo stadio di Bata si trasforma in una grande aula di vita e di fede. È qui che il Pontefice incontra giovani e famiglie della Guinea Equatoriale, nel penultimo appuntamento del suo lungo viaggio apostolico in Africa. Un incontro segnato da simboli semplici e profondi: un bastone, una rete, un’isola, una barca, uno strumento musicale. Oggetti quotidiani che diventano parabole vive di esistenze concrete. Non è una scena costruita, ma un racconto corale. Ogni oggetto, nelle mani dei giovani, custodisce una storia, suggerisce una lotta, racconta una speranza. Alicia è come un’isola: sola nell’affrontare la sfida di essere donna nel mondo del lavoro. Francisco Martin, seminarista, è la barca che solca una rotta di dono totale, chiamato a guidare altri verso Dio. Purificación e Jaime Antonio, giovani sposi, trovano nel bastone il segno di un amore che sostiene e cresce nella libertà. E Victor Antonio, appena tredicenne, affida alla rete il dolore di una famiglia ferita, segnata dall’assenza del padre ma ancora capace di custodire la vita.

Un momento dell'incontro (REUTERS)

Una fede che prende corpo nella vita

Il Papa ascolta le testimonianze e rilancia. Non offre risposte astratte, ma indica una direzione: quella di una fede che si intreccia con la vita reale, che chiede cura, rispetto, responsabilità. Nei volti dei giovani, dice, risplende una luce più forte di qualsiasi difficoltà: «La luce più splendente è quella dei vostri occhi, dei vostri volti, del vostro sorriso, dei canti, dei balli, in cui tutto è testimonianza che Cristo è gioia, senso, ispirazione e bellezza per la nostra vita», scandisce il Papa, «il vostro Paese, la Guinea Equatoriale è un Paese ricco di storia e di tradizioni. Lo abbiamo visto poco fa, nelle danze, nei costumi e nei simboli con cui ciascun gruppo ha espresso la propria identità, rendendo ancora più evidente e toccante il nostro stare insieme. Avete portato degli oggetti semplici e quotidiani – un bastone, una rete, la riproduzione di un’isola, una barca, uno strumento musicale – che parlano della vostra vita e dei valori antichi e nobili che la animano, come il servizio, l’unità, l’accoglienza, la fiducia, la festa. È l’eredità luminosa e impegnativa di cui voi, cari giovani, siete chiamati a essere, nella fede, il fondamento del futuro vostro e di questa Terra. Il futuro è vostro».

È una Chiesa che ha bisogno di questa energia, di questa autenticità. Una gioventù che non nasconde le proprie ferite ma le trasforma in testimonianza. E che rifiuta scorciatoie: «Non cercate il successo facile», ammonisce Leone XIV, invitando a scegliere la via più esigente ma feconda della «cultura dello sforzo», sottolineando l’importanza «di essere fedeli ai propri doveri e di contribuire, con il lavoro quotidiano, al bene della famiglia e della società».

Un pellegrino con la bandiera del Papa (ANSA)

Il futuro è nelle mani dei giovani

Nel cuore del discorso torna con forza un messaggio: il futuro appartiene ai giovani. Non come slogan, ma come responsabilità concreta. Essi sono chiamati a custodire e rinnovare un’eredità fatta di valori “antichi e nobili”: servizio, unità, accoglienza, fiducia.

Un richiamo che riecheggia anche le parole di San Giovanni Paolo II, che già nel 1982 invitava le nuove generazioni del Paese a essere artigiani di riconciliazione e rispetto reciproco. Oggi, quelle parole restano attuali, quasi profetiche e il Papa le ricorda nel suo discorso: «“Date sempre esempio di concordia fra di voi, di amore vicendevole, di capacità di riconciliazione, di rispetto effettivo dei diritti di ogni cittadino, di ogni famiglia, di ogni gruppo sociale. Rispettate e promuovete la dignità di tutte le persone nel vostro paese, come esseri umani e come figli di Dio" (Discorso all’arrivo in Guinea Equatoriale, Malabo, 18 febbraio 1982, ndr). Sono parole», dice Leone, «che ancora oggi guidano i nostri cuori e devono illuminare il vostro cammino, mentre vi preparate alle responsabilità che vi attendono per il futuro».

Lo stadio gremito di fedeli (ANSA)

Famiglia, luogo di crescita e speranza

Lo sguardo del Papa si posa poi sulle famiglie, “terreno fertile” dove cresce la vita. In un contesto spesso segnato da fragilità e pressioni sociali, Leone XIV rilancia la bellezza del matrimonio come vocazione e cammino: «Essere sposi e genitori è una missione entusiasmante, un’alleanza da vivere giorno per giorno, in cui ci si ritrova sempre nuovi l’uno per l’altra, fautori, insieme a Dio, del miracolo della vita e costruttori di felicità, per voi e per i vostri figli. Preparatevi a vivere questa chiamata come un cammino di vero amore, che cresce nella libertà, un cammino di speranza che nasce dalla consapevolezza che Dio non vi abbandona, un cammino di santità che cerca sempre il bene e la felicità dell’altro». Poi richiama l’insegnamento di papa Francesco nell’esortazione Amoris Laetitia, dove la famiglia è descritta come “scultura vivente” dell’amore di Dio.

ORE 19:00 - Diretta streaming, il Papa in Guinea incontra i giovani e le famiglie Alle 19 l'ultimo appuntamento pubblico del 22 aprile di Leone XIV nel Paese africano è l’incontro con i giovani e le famiglie nello stadio di Bata

Accogliere la vita, sempre

Tra le testimonianze più forti, quella di Victor Antonio, 13 anni, cresciuto solo con la madre e orfano di padre, colpisce il cuore dell’assemblea: «Ringrazio tanto Victor Antonio per la sincerità e il coraggio con cui ha condiviso con noi la sua storia», dice il Papa, «le sue parole ci aiutano a comprendere ancora più profondamente il valore di ciò che abbiamo detto. Esse cadono come macigno in mezzo a noi, ma non per distruggere. Sono piuttosto parole che devono incoraggiarci a costruire un mondo migliore, fondato sul rispetto per la vita che nasce e che cresce, e sul senso di responsabilità verso i bambini e i piccoli. Victor Antonio ci ha ricordato che accogliere la vita richiede amore, impegno e cura, e queste parole sulle sue labbra di adolescente, devono farci pensare seriamente a quanto è importante tutelare e custodire la famiglia e i valori che in essa si apprendono».

I giovani in attesa dell'arrivo del Papa (REUTERS)

La rivoluzione della carità

L’incontro si chiude con un invito che è insieme semplice e radicale: lasciarsi entusiasmare dalla bellezza dell’amore. È questa, secondo Leone XIV, la vera forza capace di trasformare il mondo. Non il potere, non il successo, ma la «luce della carità». Una luce che nasce nelle case, nelle relazioni quotidiane, e che può illuminare anche le strutture sociali e politiche. Perché ogni persona sia rispettata e nessuno venga dimenticato.

A Bata, sotto la pioggia e sotto un arcobaleno apparso quasi a suggellare la serata, resta l’immagine di una Chiesa giovane, viva, in cammino. Una Chiesa che, come uno spartito aperto, affida alle nuove generazioni la musica del futuro.