Francesco Antonioli ha condotto il talk con la presenza del direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio, e dei giornalisti Giovanni Ferrò (Jesus), Paolo Rappellino (Credere) e Annachiara Valle (Famiglia Cristiana).
“Un anno da Leone”. In streaming lo speciale TV per il primo anniversario di pontificato di Papa Leone
“Un anno da Leone. I primi dodici mesi di Pontificato di Robert Fancis Prevost”, uno speciale del Gruppo Editoriale San Paolo per raccontare il primo anno di pontificato di Leone XIV. In tv e in streaming su Telenova e sul nostro sito.
8 maggio 2026 • 11:30
Ultimo aggiornamento 8 maggio 2026 • 12:27