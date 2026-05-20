È il pomeriggio del 4 febbraio e all’asilo nido di via Cerkovo, a Milano, i bimbi stanno facendo merenda, quando uno di loro, di un anno e mezzo, ingerisce un boccone di focaccia che rimane incastrato nella trachea. In quei momenti di paura, le maestre e gli operatori scolastici hanno tentato di soccorrerlo, mentre nel frattempo veniva composto il numero del 118 per contattare i soccorsi. L’ambulanza ha raggiunto la struttura 12 minuti più tardi, trovandosi di fronte a uno scenario terribile: il bimbo era in arresto cardiaco.

Dopo 27 minuti da quando il piccolo ha iniziato a soffocare per colpa del pezzo di focaccia, finalmente, gli operatori sanitari sono riusciti a rianimare il piccolo e a liberargli le vie respiratorie.

Portato all’ospedale Niguarda, si è intuito subito che tutto quel tempo senza respirare aveva provocato danni cerebrali gravi al bambino. Dagli accertamenti è emersa una «encefalopatia ipossico-ischemica», una sentenza che gettato nello sconforto la famiglia. Infatti, i rischi sono legati a profonde ripercussioni invalidanti, con un serio impatto sulle capacità fisiche e mentali.

Come si sarebbe potuta evitare questa tragedia? Con la manovra di Heimlich.

Conoscere la teoria non sempre basta per intervenire efficacemente, ma è il primo passo per poterlo fare.

Come si interviene?

Tale manovra prevede che il soccorritore si metta in piedi dietro la vittima, la cinga con le braccia intorno ai fianchi, sotto le ascelle. Una mano con il pugno chiuso si posiziona contro l’addome tra lo sterno e l’ombelico. L’altra mano afferra il pugno e provoca una serie di spinte verso l’alto alla bocca dello stomaco senza però comprimere la gabbia toracica. Dopo cinque compressioni si procede ad altri cinque colpi interscapolari sul dorso finché l’oggetto non viene espulso.

Come eseguire la manovra di Heimlich

Come eseguire la manovra di Heimlich

Illustrazione di come eseguire la manovra (iStock)

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