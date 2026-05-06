Gv 15,9-11 - Giovedì della V Settimana di Pasqua

«Rimanete nel mio amore». È questa la richiesta che Gesù ci fa nella pagina del Vangelo di oggi. Ma che cosa significa davvero rimanere nel suo amore? È Gesù stesso a spiegarlo: «Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore». Tuttavia dobbiamo stare attenti a non fraintendere queste parole: non si tratta semplicemente di eseguire delle regole o di obbedire in modo meccanico.

Gesù ci sta invitando a qualcosa di più profondo: a fidarci di Lui. Osservare i suoi comandamenti significa prendere sul serio la direzione che indica, riconoscere che il suo modo di vivere è il modo giusto. In fondo, ci si fida solo di chi si ama. E non si può davvero fidarsi di qualcuno senza amarlo. Per questo rimanere nel suo amore è entrare in una relazione di fiducia, non in un sistema di obblighi. E qual è il frutto di tutto questo? «Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». Il segno di chi rimane nel suo amore è la gioia. Non una gioia superficiale o momentanea, ma una gioia piena.

Il Vangelo di oggi, allora, ci invita a verificare la qualità della nostra fede: è una fede fatta solo di doveri o è una relazione vissuta nella fiducia? Perché se la vita è solo una somma di doveri, allora siamo destinati solo ad essere infelici. Ma se essa è un luogo dove ci sentiamo veramente nelle mani di qualcuno che ci ama, ecco, finalmente, la gioia.