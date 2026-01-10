Attualità
il papa
Il Papa: «Le colonizzazioni culturali, come le dittature, cancellano la libertà e indottrinano i giovani»
Francesco a Santa Marta torna a denunciare le dittature culturali e ideologiche che, dice, «distruggono la storia e la memoria del popolo e impongono un sistema educativo ai giovani»
Redazione Chiesa FC
santa marta
Il Papa: «L’incoerenza dei cristiani diventa un’arma per il diavolo»
A Santa Marta Francesco ricorda che dire una cosa e farne un’altra «è una delle armi più facili che ha il diavolo per indebolire il popolo di Dio e per allontanare il popolo di Dio dal Signore»
Redazione Chiesa FC
Le parole e i gesti di Francesco
Il Papa: «Anche tanti corrotti si dicono cristiani ma c’è un fiuto per non finire nella corruzione»
Santa Marta
Redazione Chiesa FC
Santa Marta
Il Papa: «Bisogna purificare la Chiesa perché siamo tutti peccatori»
Francesco celebra la Messa nel giorno della Dedicazione della Basilica Lateranense e invita a edificare, custodire e purificare la Chiesa
Redazione Chiesa FC
Santa Marta
Il Papa: «Non esistono pastiglie per la pace interiore, solo lo Spirito è efficace»
Santa Marta
Redazione Chiesa FC
Santa Marta
Il Papa: «Per essere buoni cristiani non basta la Messa, bisogna entrare nel mistero di Cristo»
Santa Marta
Redazione Chiesa FC
Santa Marta
Il Papa: «Gli ipocriti si truccano da santi, ma dentro sono tutti sporchi»
Santa Marta
Redazione Chiesa FC
santa marta
Il Papa: «Guardiamo dall’alto in basso solo per aiutare il prossimo ad alzarsi»
Francesco commenta la parabola del buon samaritano: no ai «dirigenti cattolici» che di fronte a una persona in difficoltà guardano da un’altra parte e se ne vanno
Redazione Chiesa FC
Santa Marta
Il Papa: «San Michele fa la guerra al diavolo che dà fastidio alla nostra vita»
Santa marta
Redazione Chiesa FC
Santa Marta
Il Papa: «I rimorsi di coscienza sono un sintomo di salvezza»
santa Marta
Redazione Chiesa FC
Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026
Ultime notizie
Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori
Alberto Pellai
Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd
Francesco Anfossi
Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco
Annachiara Valle