sabato, 10.01.2026
Siria: aiutiamo i cristiani di Aleppo

Solidarietà

Siria - Solidarietà. Ad Aleppo le mamme lavorano per la pace

A loro è dedicata la raccolta fondi di “Famiglia cristiana” e fondazione Giovanni Paolo II
Fulvio Scaglione
Parla il Vicario Apostolico di Aleppo

«Contro i cristiani in atto un genocidio»

Antonio Sanfrancesco
La tregua si è sfaldata

Sotto attacco nella città martire

Fulvio Scaglione
Siria

Aleppo fatica a tornare alla speranza

Fulvio Scaglione
L'iniziativa rivolta alle mamme

L'iniziativa rivolta alle mamme. Per adottare a distanza una famiglia di Aleppo

Rispondendo all’invito di papa Francesco ad accogliere una famiglia di profughi, proponiamo l’adozione straordinaria a distanza di una famiglia di Aleppo per tutta la durata dell’Anno Santo
Fulvio Scaglione
Dove vanno i nostri aiuti ad Aleppo

Ogni mese viene distribuita una scorta di generi alimentari, dallo zucchero alle uova. E in aule al riparo dai razzi si fa scuola
Fulvio Scaglione
Siria, il coraggio delle madri di Aleppo

Fulvio Scaglione
SIRIA

Aleppo, voci dalla città martire: così mirano ai civili

La testimonianza sui recenti bombardamenti di padre Ibrahim Faltas, francescano della Custodia di Terra Santa.
Fulvio Scaglione
La disperazione dei giovani

Il parroco di Aleppo racconta
Fulvio Scaglione
Rima, morta per un po' d'acqua

Il parroco di Aleppo racconta
Fulvio Scaglione
Video

Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026

