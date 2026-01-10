Attualità
Italia
Cronaca
Politica
Mondo
Economia
Legalità e giustizia
Sport
Interviste
Papa
Papa
Chiesa
Chiesa
Fede e spiritualità
Santi
Devozione e fede
Parola del giorno
Santo del giorno
Società e valori
Ambiente e Creato
Volontariato
Diritti
Aziende di valore
Caso della settimana
Migranti
Diversità e inclusione
Costume
Cultura e spettacoli
Cinema, Tv e streaming
Libri
Musica
Arte
Famiglia e educazione
Genitori e figli
Nonni
Coppia
Scuola e giovani
Adolescenza
Bioetica
Vai
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Social
sabato, 10.01.2026
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Attualità
Papa
Chiesa
Fede e spiritualità
Famiglia e educazione
Società e valori
Cultura e spettacoli
Attualità
Italia
Cronaca
Politica
Mondo
Economia
Legalità e giustizia
Sport
Interviste
Fede e spiritualità
Santi
Devozione e fede
Parola del giorno
Santo del giorno
Cultura e spettacoli
Cinema, Tv e streaming
Libri
Musica
Arte
Papa
Papa
Chiesa
Chiesa
Società e valori
Ambiente e Creato
Volontariato
Diritti
Aziende di valore
Caso della settimana
Migranti
Diversità e inclusione
Costume
Famiglia e educazione
Genitori e figli
Nonni
Coppia
Scuola e giovani
Adolescenza
Bioetica
Social
Vai
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Home page
>
Riflessioni
>
Siria: aiutiamo i cristi...
Siria: aiutiamo i cristiani di Aleppo
Solidarietà
Siria - Solidarietà. Ad Aleppo le mamme lavorano per la pace
A loro è dedicata la raccolta fondi di “Famiglia cristiana” e fondazione Giovanni Paolo II
Fulvio Scaglione
Parla il Vicario Apostolico di Aleppo
«Contro i cristiani in atto un genocidio»
Parla il Vicario Apostolico
Antonio Sanfrancesco
La tregua si è sfaldata
Sotto attacco nella città martire
Arenate le trattative di pace
Fulvio Scaglione
Siria
Aleppo fatica a tornare alla speranza
Fulvio Scaglione
L'iniziativa rivolta alle mamme
L'iniziativa rivolta alle mamme. Per adottare a distanza una famiglia di Aleppo
Rispondendo all’invito di papa Francesco ad accogliere una famiglia di profughi, proponiamo l’adozione straordinaria a distanza di una famiglia di Aleppo per tutta la durata dell’Anno Santo
Fulvio Scaglione
Siria: aiutiamo i cristiani di Aleppo
Dove vanno i nostri aiuti ad Aleppo
Ogni mese viene distribuita una scorta di generi alimentari, dallo zucchero alle uova. E in aule al riparo dai razzi si fa scuola
Fulvio Scaglione
Siria: aiutiamo i cristiani di Aleppo
Siria, il coraggio delle madri di Aleppo
Fulvio Scaglione
SIRIA
Aleppo, voci dalla città martire: così mirano ai civili
La testimonianza sui recenti bombardamenti di padre Ibrahim Faltas, francescano della Custodia di Terra Santa.
Fulvio Scaglione
Siria: aiutiamo i cristiani di Aleppo
La disperazione dei giovani
Il parroco di Aleppo racconta
Fulvio Scaglione
Siria: aiutiamo i cristiani di Aleppo
Rima, morta per un po' d'acqua
Il parroco di Aleppo racconta
Fulvio Scaglione
Leggi altro
Video
Commento al Vangelo - 6 gennaio 2026
Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€
Ultime notizie
Ultime notizie
Crans-Montana e la proprietaria che fugge con la cassa: è la metafora di una società che ha messo il denaro al centro dei propri valori
Alberto Pellai
Minneapolis, l’America che spara: l’ombra del trumpismo dopo George Floyd
Francesco Anfossi
Nuovo concistoro a giugno. Il Papa riprende i lavori su sinodalità e missione sulla scia di Francesco
Annachiara Valle