La febbre dell'oro ha contagiato l'Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani: a denunciarlo è un rapporto frutto di dieci anni di ricerche, concentrarsi nella regione peruviana di Madre de Dios e focalizzare sulle tracce del metallo nei fiumi e nelle persone.

«La gran parte dell'attività estrattiva è illegale, come illegale è l'utilizzo di mercurio, come stabilito dalla Convenzione di Minamata», ci dice Claudia Vega Ruiz , una delle autrici dello studio. La ricerca è firmata dal Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), istituto che ha sede a Puerto Maldonado, il capoluogo della regione di Madre de Dios.

«Si calcola che solo in quest'area del Paese vengono rilasciate nell'ambiente circa 180 tonnellate di mercurio l'anno». Vega menziona anche la regione di Loreto, confinante con la Colombia: «Uno studio realizzato nel 2024 nei bacini del Nanay-Pintuyacu e del Basso Putumayo ha preso in esame 439 persone, rilevando che il 97% presentava livelli di mercurio superiori al limite di sicurezza». Nella zona, secondo il rapporto, una preoccupazione particolare riguarda le donne in età fertile.

«Il mercurio è nell'aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone», denuncia Vega: «È dappertutto». La ricercatrice è arrivata a Roma questa settimana insieme ad altri esperti e attivisti sudamericani. Oggi, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, ha incontrato papa Leone XIV. Con lei c'erano Jesús Olivero-Verbel, professore all'Università di Cartagena, in Colombia, e Oscar Campanini Gonzales, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). Insieme hanno presentato al pontefice il rapporto, intitolato Estrazione dell'oro e mercurio: una crisi ambientale e sanitaria che ci chiama ad agire.

La delegazione sudamericana in piazza San Pietro.