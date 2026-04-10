C’è un momento in cui un marchio smette di essere soltanto un nome stampato su una confezione e diventa qualcosa di più profondo: una presenza riconoscibile, quasi familiare, capace di attraversare generazioni e mutamenti senza perdere il proprio baricentro. È in questa traiettoria che si colloca oggi Barilla, che nel 2026 consolida il proprio profilo globale non solo come leader industriale, ma come attore sociale credibile.

Per il terzo anno consecutivo, il gruppo parmense è la prima azienda food al mondo per reputazione nel Global RepTrak® 100, scalando fino al nono posto assoluto tra tutte le imprese globali. Un balzo di sedici posizioni in un solo anno che racconta più di una crescita: segnala una trasformazione, il passaggio da eccellenza di settore a riferimento trasversale, capace di misurarsi con i giganti della tecnologia e della finanza sul terreno, più sfuggente ma decisivo, della fiducia.

La reputazione, oggi, non è più un riflesso automatico della qualità del prodotto. È un sistema complesso che tiene insieme performance, governance, sostenibilità e capacità di interpretare il proprio tempo. In questo equilibrio, Barilla sembra aver trovato una sintesi rara: innovare senza tradire, crescere senza perdere il senso.

Lo dimostra l’investimento in ricerca, incarnato da BITE, il nuovo centro di innovazione inaugurato a Parma, dove oltre duecento tra ricercatori e tecnologi lavorano sul futuro dell’alimentazione. Ma lo confermano anche i riconoscimenti dei consumatori, come quelli ottenuti dalle linee Al Bronzo e Protein+, segno di un dialogo costante con un mercato sempre più esigente e frammentato.

Eppure, è su un altro piano, meno immediatamente misurabile, che si gioca la partita più significativa: quello dell’impegno sociale. Qui Barilla non si limita a sostenere, ma prova a coinvolgere. Le campagne solidali con Medici Senza Frontiere e Dynamo Camp hanno mobilitato migliaia di persone, trasformando la responsabilità d’impresa in partecipazione diffusa. Il volontariato aziendale diventa così una leva concreta, capace di intrecciare identità aziendale e cittadinanza attiva.

Non è un dettaglio. In un tempo segnato da diffidenza e polarizzazione, la credibilità passa anche dalla coerenza tra ciò che si dichiara e ciò che si pratica. In questa direzione vanno anche le politiche interne: dalla parità salariale raggiunta già nel 2020 alla scelta di garantire dodici settimane di congedo parentale retribuito per entrambi i genitori. Misure che parlano di un’idea di impresa come comunità, prima ancora che organizzazione. A tenere insieme tutto questo è una visione che affonda le radici lontano, in quel panificio aperto a Parma nel 1877 da Pietro Barilla. Da allora il mondo è cambiato, e con esso il modo di produrre, distribuire, consumare. Ma non è cambiata, almeno nelle intenzioni, l’idea che il cibo sia un gesto culturale, prima che economico.

È forse questa continuità, più che ogni strategia, a spiegare il salto compiuto nel ranking globale. Perché la reputazione, come la fiducia, non si conquista in un giorno: si costruisce nel tempo, attraverso scelte che tengono insieme mercato e responsabilità, innovazione e memoria.