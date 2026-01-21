Oltre 16 milioni di italiani hanno scaricato e usano la Super App di Poste Italiane, “P”, entro la fine del 2025. Un traguardo che ha permesso alla piattaforma digitale del Gruppo di conquistare il podio dell’App store di Apple tra le applicazioni gratuite in Italia per iPhone, davanti a Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. Il grande successo, raccontano da Poste italiane, è anche il fatto che ben 300mila persone over 80 hanno scaricato l’applicazione e possono accedere ai servizi offerti con pochi click e passaggi.

Sulla base di un’indagine condotta sull’età anagrafica degli utenti dell’App, tra le fasce di età al primo posto c’è quella dai 36 ai 50 anni, con oltre 4 milioni e 600 mila persone. Segue la fascia dai 51 ai 65 anni, con 4 milioni e 400 mila utenti. Numerosi anche gli utilizzatori dell’App che hanno dai 66 ai 79 anni – 1 milione e 750 mila – a conferma del fatto che, in generale, il divario digitale - ovvero la disuguaglianza fra chi ha accesso alle tecnologie digitali e le sa usare e, dall’altra parte, chi per vari motivi ne è escluso - almeno quando è riferito al fattore anagrafico può essere superato da una tecnologia semplice, intuitiva, alla portata di tutti, anche delle persone senior.

La Super App, pensata per i 46 milioni di clienti di Poste italiane, rappresenta l’unico punto d’ingresso per l’intero ecosistema dei servizi del Gruppo, integra in un’unica piattaforma una vasta gamma di servizi finanziari, postali e di pagamento - superando le precedenti applicazioni - e si inserisce nel piano di trasformazione digitale di Poste italiane, che mira a semplificare i servizi, ridurre la frammentazione degli strumenti digitali e consentire l’accesso alle soluzioni online, anche alle fasce meno digitalizzate della popolazione.