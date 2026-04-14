C'è una notizia demografica che avrebbe meritato un comunicato di Palazzo Chigi, una conferenza stampa, magari anche solo un tweet del ministro competente. Invece, silenzio. Il 31 marzo scorso l'Istat ha pubblicato il rapporto sugli Indicatori demografici relativi al 2025, e quello che emerge è, nel bene e nel male, una delle fotografie più eloquenti dell'Italia contemporanea: per la prima volta in dodici anni la popolazione non è calata. Al primo gennaio 2026 i residenti in Italia sono 58 milioni 943mila, praticamente identici a quelli dell'anno prima, meno 636 unità, una differenza paragonabile all'errore statistico di rilevazione. Dopo un decennio di erosione continua, il saldo è zero.

Il merito, scrive l'Istat senza giri di parole, va all'immigrazione.

Il conto che non torna (se non metti gli stranieri)

I numeri sono impietosi nella loro chiarezza. Nel 2025 in Italia sono nati 355mila bambini, quindicimila in meno rispetto al 2024, un calo del 3,9% in un solo anno. Sono morti 652mila persone. Il saldo naturale, la differenza tra nascite e decessi, è negativo per quasi 297mila unità, peggiore perfino dell'anno precedente. Se fosse solo questa la variabile in gioco, l'Italia avrebbe perso quasi trecento mila abitanti in dodici mesi.

Ma dall'estero sono arrivate 440mila persone, e ne sono partite soltanto 144mila, ben 45mila in meno rispetto al 2024. Il saldo migratorio è positivo per 296mila unità: quasi esattamente quanto quello naturale è negativo. È come se il Paese si svuotasse e si riempisse allo stesso ritmo, con due vasi comunicanti che tengono il livello costante. Uno si chiama immigrazione, l'altro si chiama denatalità.

Gli stranieri residenti in Italia sono oggi 5 milioni e 560mila, il 9,4% della popolazione totale, in aumento di 188mila persone rispetto all'anno prima (+3,5%). Nello stesso periodo, i residenti con cittadinanza italiana sono calati di 189mila unità. Il simmetrico di quella variazione è quasi perfetto, ed è tutt'altro che casuale.

Una crisi strutturale, non congiunturale

Sarebbe però un errore leggere questi dati come un'emergenza improvvisa o come l'effetto di politiche sbagliate degli ultimi anni. Il declino della fecondità italiana è strutturale e di lunga data: il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14 nel 2025, dal 1,18 del 2024, e il confronto con i 9,5 nati ogni mille abitanti del 2005 dice tutto sulla parabola di vent'anni.

L'Istat segnala con precisione una trappola demografica che si autoalimenta: la riduzione della fecondità di lungo corso ha già eroso le generazioni in età riproduttiva di oggi. Non è soltanto che le donne italiane fanno meno figli — è che ci sono meno donne italiane in età fertile. Se avessimo la propensione alla maternità della Francia (1,61 figli per donna nel 2024), il dato dell'Istat lo calcola esplicitamente, nasceremmo comunque molto meno dei francesi perché la nostra struttura demografica è invecchiata nel midollo.

Sul piano geografico il divario interno resta profondo. Al Nord la popolazione cresce (+2,2 per mille), con punte in Emilia-Romagna (+3,4 per mille) e Trentino-Alto Adige (+4,2 per mille). Il Mezzogiorno continua a perdere abitanti (-3,1 per mille), con la Basilicata in caduta libera (-9 per mille) e la Sardegna che, per il sesto anno consecutivo, detiene il record negativo di fecondità regionale: 0,85 figli per donna, sotto l'unità. Due Italie che vanno in direzioni opposte, unite soltanto dall'invecchiamento.

Close up of a young family shopping

Cosa non ha funzionato (e cosa non viene detto)

Fin dal suo insediamento nel 2022, il governo Meloni ha fatto del contrasto alla denatalità uno dei suoi cavalli di battaglia retorici. Discorsi alla nazione, commissari straordinari, campagne di comunicazione. Eppure le misure concrete si sono rivelate timide: bonus limitati, incentivi una tantum, provvedimenti che incidono poco sul vero ostacolo alla scelta di avere figli, che non è la mancanza di un assegno, ma l'insicurezza economica, la precarietà lavorativa, la scarsità di asili nido, il costo delle abitazioni, il carico ancora sproporzionatamente femminile della cura. Dall'altro lato, il governo ha costruito una parte rilevante della sua identità politica sul contrasto all'immigrazione irregolare, con continui annunci di blocchi navali, accordi internazionali, trattenimenti nei centri di rimpatrio. I risultati su quel fronte sono stati, nei fatti, altrettanto modesti.

Ora che l'Istat certifica che l'immigrazione ha letteralmente salvato la tenuta demografica del Paese, il governo non dice nulla. Nessun commento da Palazzo Chigi. Nessuna dichiarazione dai ministri. Nessuna nota ufficiale. Il silenzio è, in questo caso, il segnale più eloquente. Ammettere che gli stranieri tengono in piedi il sistema significherebbe smentire anni di narrazione; ignorarlo significa semplicemente sperare che nessuno ci faccia caso.

La cittadinanza che si restringe

C'è un ulteriore dato che merita attenzione, e che viene quasi nascosto nell'abbondanza dei numeri. Nel 2025 le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono state 196mila, in calo rispetto alle 217mila del 2024 e alle 214mila del 2023. Il motivo è preciso: il decreto-legge 36/2025, convertito nella legge 74/2025, ha ristretto i criteri per ottenere la cittadinanza italiana per ius sanguinis, il principio per cui basta avere un antenato italiano per rivendicare il passaporto.

L'Istat lo annota con garbo istituzionale, ma il paradosso è evidente: in un paese in cui la popolazione di cittadinanza italiana cala ogni anno di decine di migliaia di unità, si è scelto di rendere più difficile diventare italiani, proprio mentre si dipende sempre di più dalla presenza straniera per non vedere i propri numeri collassare. Le principali comunità per acquisizioni di cittadinanza restano albanesi (26mila), marocchini (23mila) e rumeni (16mila). Queste tre nazionalità rappresentano circa un terzo del totale. Sono persone che lavorano, pagano le tasse, mandano i figli a scuola italiana, chiedono di essere riconosciute come parte di questo paese. La risposta legislativa del governo è stata rendere quel riconoscimento più difficile.

L'invecchiamento che avanza

Dietro le cifre sulla popolazione c'è una trasformazione silenziosa e inesorabile della struttura sociale. L'Italia è oggi il paese europeo con la percentuale più bassa di bambini sotto i 14 anni (11,6%) e quella più alta di over 65 (24,7%). Gli ultrasettantacinquenni superano i 2,5 milioni, in crescita di 100mila in un solo anno. Le famiglie composte da una sola persona sono il 37,1% del totale, erano il 25,9% vent'anni fa. Il numero medio di componenti per nucleo familiare è sceso a 2,2.

Questi non sono solo numeri statistici: sono la descrizione di un tessuto sociale che cambia profondamente. Meno famiglie con figli, più anziani soli, più dipendenza dai servizi di welfare, meno lavoratori in proporzione ai pensionati. Il sistema di protezione sociale italiano è costruito su una demografia che non esiste più.

Una questione che riguarda tutti

La lettura cattolica e sociale di questi dati non può fermarsi alla polemica politica, per quanto legittima. C'è una questione più profonda: che tipo di patto tra generazioni vogliamo costruire? L'immigrazione non è una soluzione a lungo termine se non è accompagnata da politiche di integrazione, di riconoscimento, di partecipazione civica. Allo stesso modo, la natalità non si rilancia con i bonus, ma con una cultura, e con strutture concrete, che rendano la maternità e la paternità scelte sostenibili e desiderabili. Il rapporto dell'Istat non parla di politica. Parla di persone: bambini che non nascono, anziani che muoiono soli, stranieri che arrivano e mettono radici, italiani che se ne vanno. Parla di un paese in transizione che non riesce ancora a guardarsi con onestà allo specchio.

Forse il silenzio del governo su questi dati è, in fondo, la risposta più rivelatrice di tutte.