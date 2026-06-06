L'Arma dei Carabinieri torna a incontrare direttamente i cittadini in uno dei luoghi simbolo della Capitale. In occasione del 212° anniversario della Fondazione dell'Arma, è stato inaugurato a Villa Borghese, lungo Viale delle Magnolie, il "Villaggio Arma", uno spazio espositivo e divulgativo aperto fino al 7 giugno per raccontare storia, valori, attività e innovazioni dell'Istituzione.

A tagliare il nastro è stato il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, affiancato dalla madrina dell'evento Maria Grazia Cucinotta e dall'attore e conduttore Flavio Insinna. Presenti anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, oltre a numerose autorità e scolaresche.

Nel suo intervento, il generale Luongo ha evidenziato il valore dell'iniziativa come occasione di incontro e dialogo con la società civile, sottolineando la volontà dell'Arma di «aprirsi alle comunità» e di rafforzare il legame con i cittadini.

La giornata inaugurale è stata caratterizzata anche da un confronto sul tema della criminalità organizzata che ha visto protagonisti il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, il comandante del ROS Vincenzo Molinese e la giornalista Francesca Fagnani.

Particolare attenzione è riservata ai temi sociali e all'educazione dei giovani. Dopo gli incontri dedicati a bullismo e cyberbullismo, il Villaggio Arma propone infatti momenti di approfondimento rivolti alle famiglie, alle scuole e al mondo dell'associazionismo.

Sabato l'incontro sulla violenza di genere

Tra gli appuntamenti più significativi del programma spicca quello di sabato 6 giugno alle ore 11.00, dal titolo "Oltre il silenzio. Il contrasto alla violenza di genere", dedicato a una delle emergenze sociali più rilevanti del nostro tempo. L'incontro offrirà un'occasione di riflessione sul ruolo delle istituzioni, della prevenzione e dell'educazione nel contrasto a ogni forma di violenza contro le donne, tema sul quale l'Arma dei Carabinieri è impegnata quotidianamente attraverso attività investigative, di tutela e di supporto alle vittime.

Tutti i principali eventi del Villaggio Arma saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.

Il programma del 6 e del 7 giugno

Sabato 6 giugno

Ore 11.00 – Oltre il silenzio. Il contrasto alla violenza di genere

Ore 17.00 – Vero o Falso. L'Arma dei Carabinieri a tutela della qualità agroalimentare italiana

Domenica 7 giugno

Ore 11.00 – Quando la fiducia diventa una trappola. Riconoscere e prevenire le truffe

La manifestazione si concluderà domenica con il tradizionale Carosello equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo in Piazza di Siena, seguito da un concerto della Banda dell'Arma dalla terrazza del Pincio.