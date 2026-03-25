«Diventare un medico in grado di curare tutte le malattie del mondo», è questo il sogno di Chopper, personaggio iconico di One Piece, manga di Eiichiro Oda. La volontà della piccola renna è ben visibile durante tutte le saghe dell’opera: ovunque ci sia un paziente bisognoso di un dottore, lui arriva con il suo kit e prova a curarlo. Non importa se il paziente è un umano, un animale o un mostro e non importa neanche che tipo di malattia abbia, lui proverà comunque a curarlo. Ed è con questo spirito che Medici Senza Frontiere affronta la sua missione, giorno dopo giorno. Va da sé che il connubio tra i due calzi a pennello come la Nutella sul pane.

Chopper è stato scelto come simbolo della nuova campagna di Medici Senza Frontiere non solo perché emblema di dedizione medica, bensì anche in quanto personaggio pop in grado di catturare l’attenzione, essendo uno dei protagonisti del fumetto più venduto della storia.

La dietrologia di One Piece si applica perfettamente a quella di Medici Senza Frontiere. L’idea di fondo della campagna è quella di traslare il concetto di Nakama (compagno di avventure col quale si è installato un rapporto indissolubile) applicandola al mondo del volontariato e del sostegno umano.

Medici Senza Frontiere è da sempre in prima linea quando si tratta di curare i bisognosi. ANSA/LUCA ZENNARO ZENNARO (ANSA)

L'iniziativa si rivolge per lo più a Gen z e Millenials, ragazzi che potrebbero percepire le ONG come realtà distanti. Chopper li invita a salpare a bordo ed entrare a far parte della “ciurma” di Medici Senza Frontiere. Il fulcro del progetto risiede proprio al viaggio virtuale di Chopper. Il dottore esce dal mondo di One Piece per ritrovarsi catapultato nel nostro, specificamente in aree dove Medici Senza Frontiere è attiva e presente sul territorio.

Il viaggio attraversa zone di conflitto, aree colpite da epidemie e luoghi dove si sono verificati disastri naturali sono solo alcuni degli scenari in cui gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere operano. Essendo ormai uno di loro Chopper cercherà di curare quante più persone possibili, esattamente come quando era nella ciurma di Luffy.

A sancire il definitivo ingresso della renna nella “ciurma” di Medici Senza Frontiere è il fatto che il suo sogno non è più confinato tra le pagine di un fumetto, ma trova un’applicazione concreta in ogni ospedale dove il diritto alla salute viene difeso sopra ogni confine geografico o politico. Questa sinergia trasforma un ideale in un’azione tangibile: curare chiunque, ovunque e senza distinzioni, proprio come farebbe un vero membro della ciurma di Cappello di Paglia.

Chopper in una scena dell'anime di One Piece

L’unione tra Chopper e la ONG punta a scuotere la coscienza collettiva attraverso un linguaggio universale e pop. Non si tratta solo di una strategia di comunicazione, ma di un invito a non restare spettatori di fronte alle crisi umanitarie. Se nel mondo di Oda le malattie possono essere sconfitte dalla forza di volontà e dalla medicina, nel nostro mondo Medici Senza Frontiere dimostra quotidianamente che l'indifferenza è l'ostacolo più grande da superare, e che l'unico modo per farlo è restare uniti.

In definitiva, questa collaborazione ci ricorda che non serve possedere i poteri di un Frutto del Diavolo per cambiare le cose. A volte, basta avere il coraggio di "salire a bordo" e mettere le proprie risorse al servizio degli altri. Perché, come insegna la storia di Chopper, nessuna ferita è davvero incurabile se si ha una ciurma pronta a sostenerci.