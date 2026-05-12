Milano è sempre più un mosaico di culture e giovedì 14 maggio alle ore 18:30, la Fondazione Ambrosianeum (via delle Ore, 3) accende i riflettori sulla comunità Filippina. Cosa significa sentirsi filippini e milanesi allo stesso tempo? È questa la domanda al centro dell’incontro, all’interno del ciclo “Il Mondo a Milano”, curato da Donatella Ferrario.

La rassegna propone un viaggio nel cuore di questa comunità esplorando come le nuove generazioni riescano a creare un mix vincente tra le loro radici e tradizioni filippine tramandate dai loro padri e come vivono il loro presente nella società italiana.

Non sarà solamente un dibattito teorico, l’incontro infatti vedrà alternarsi storie di impegno sociale dando voce a chi la comunità la vive e anima ogni giorno. Storie come quelle dei leader associativi Elienor Llanes-Castillo e Germelyn Rose Ignacio, a momenti di espressione artistica. Sarà un racconto corale grazie agli interventi della pittrice Kathleen Magpantay e del baritono Joseleo Logdat, per testimoniare quanto sia ricco e articolato il contributo di questa comunità alla vita della nostra città. Un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere meglio i propri vicini di casa.