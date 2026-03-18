TIZIANA HA 67 anni e un cuore stanco, provato da una grave cardiopatia e dal peso di una solitudine profonda. Per anni ha lottato con dignità, portando avanti una piccolissima attività e crescendo con amore il suo nipotino. Ma la malattia ha spezzato ogni equilibrio: la chiusura del negozio l’ha lasciata senza reddito e sommersa dai debiti. Il dolore più atroce, però, è stato il distacco dal bambino, oggi trasferito in una casa famiglia. Oggi Tiziana vive nel buio di una depressione severa, sostenuta solo dai pacchi alimentari del Centro di ascolto. Non possiamo permettere che la sua vita si spenga nell’indifferenza. La tua donazione è un atto concreto di umanità: serve a garantirle cure, dignità e la forza per sognare un futuro più sereno.