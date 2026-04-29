Elsa ha 44 anni e possiede un coraggio e una forza di volontà immensi, ma oggi le sue sole energie non bastano più. Dopo l’allontanamento del marito per gravi violenze, si ritrova a combattere una guerra silenziosa e logorante contro la povertà estrema.

Suo figlio diciassettenne, molto segnato dai traumi vissuti tra le mura domestiche, manifesta oggi fragilità relazionali e il desiderio di abbandonare gli studi.

A gennaio Elsa ha perso l’impiego: senza quello stipendio, affrontare l’affitto e le spese quotidiane è diventato un traguardo irraggiungibile. Nonostante il costante supporto dei servizi sociali, madre e figlio rischiano di smarrire ogni speranza. Uniamoci in un gesto di solidarietà affinché questa famiglia abbia un domani.