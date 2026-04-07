Le filiali Adecco diventano anche luoghi di ascolto e protezione. Sono 17 le sedi, distribuite su tutto il territorio nazionale, che aderiscono al progetto “Punti Viola”, un’iniziativa nata per offrire un primo punto di riferimento a chi si trova in una situazione di violenza di genere o teme di esserlo.

Il progetto, ideato dall’associazione DonnexStrada, punta a costruire una rete di presìdi riconoscibili e accessibili, in grado di accogliere vittime e testimoni di violenza, offrendo ascolto, orientamento e indicazioni sui servizi disponibili sul territorio.

Nel caso di Adecco, oltre 100 dipendenti sono stati formati proprio dall’associazione per acquisire competenze specifiche: dall’accoglienza senza giudizio alla capacità di riconoscere situazioni di rischio, fino all’attivazione della rete di supporto. L’obiettivo è garantire un primo aiuto immediato, in un contesto quotidiano e facilmente raggiungibile.

Le filiali coinvolte si trovano a Catania, Palermo, Salerno, Modena, Foligno, Jesi, Melfi, Ortona, Ferrara, Modugno, Cassino, Belluno, Rovigo, Montichiari, Imperia, Monza e Varese, con una presenza significativa soprattutto nell’area del Centro-Sud.

Si tratta, sottolinea l’azienda, della prima iniziativa di questo tipo promossa da un’agenzia per il lavoro in Italia. «Adecco è la prima Agenzia per il Lavoro in Italia che ha scelto di rendere le proprie filiali Punti Viola», afferma Virginia Stagni, Chief Marketing Officer di The Adecco Group Italy. «In questo progetto vediamo un’evoluzione della nostra presenza sui territori, che acquista sempre più valore nella misura in cui riusciamo a diventare un punto di riferimento sociale per l’intera collettività. Le nostre filiali, grazie al lavoro e all’impegno delle nostre persone, diventano luogo sicuro, protetto, di tutela e protezione per chiunque stia attraversando un momento di difficoltà e che, alle volte, non sa a chi rivolgersi per chiedere aiuto».

Alla base dell’iniziativa c’è l’idea che la prevenzione e il contrasto alla violenza passino anche attraverso una presenza diffusa sul territorio, fatta di luoghi riconoscibili e persone formate. «Portare i Punti Viola dentro le filiali Adecco significa trasformare luoghi a diretto contatto con le persone in spazi di protezione reale. È un gesto di responsabilità verso la collettività, che rende l’aiuto accessibile, immediato e competente», spiega Irene De Cristofaro di DonnexStrada. «La formazione che abbiamo condiviso non è solo un insieme di pratiche e conoscenze: è la capacità di accogliere senza giudizio, riconoscere il rischio e attivare la rete. È così che si costruisce una tutela concreta, quotidiana, possibile».