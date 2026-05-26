Una lettura pubblica e ininterrotta della Costituzione italiana per ricordare gli ottant’anni dell’Assemblea Costituente. È l’iniziativa promossa dalla Scuola di azione civica “Lèp, libertà è partecipazione” che domani, 27 maggio, organizza a Roma una “maratona costituzionale” nella Libreria San Paolo di via della Conciliazione 16, a pochi passi da San Pietro.

Dalle 17 alle 21 si alterneranno giornalisti, magistrati, esponenti del mondo ecclesiale, intellettuali, sindacalisti e rappresentanti della società civile per leggere integralmente la Carta fondamentale della Repubblica, approvata dall’Assemblea Costituente ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

L’Assemblea Costituente fu eletta il 2 giugno 1946 e si riunì per la prima volta il 25 giugno dello stesso anno. Composta da 556 deputati, tra cui 21 donne, ebbe il compito di scrivere la nuova Costituzione repubblicana, segnando il passaggio dalla dittatura alla democrazia.

«La lettura è aperta a tutti e vedrà rappresentanti grandi e piccini del nostro Paese», spiega Luigi Ferraiuolo, direttore della Scuola di azione civica di Lèp, «per ricordare a tutti l’importanza del lavoro condiviso per la costruzione continua e la crescita della nostra comunità civica nazionale. Senza i costituenti la nostra Italia di oggi non ci sarebbe, continuiamo a camminare sulle spalle di giganti: dobbiamo preservarne la memoria e farne nostro l’insegnamento».

L’iniziativa vuole essere anche un omaggio al contributo dei cattolici nella costruzione della Repubblica italiana e un’occasione di riflessione sul presente del Paese attraverso brevi commenti che accompagneranno la lettura degli articoli della Costituzione.

Tra i partecipanti annunciati figurano il presidente nazionale dell’Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano, don Nunzio Galantino, già presidente dell’Apsa vaticana, la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il segretario di Stampa Romana Stefano Ferrante, il fisico Giovanni Bachelet, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale sociale, il magistrato Rocco Maruotti, segretario nazionale Anm, la scrittrice Angela Iantosca e Lucio Brunelli, già direttore di Tg2000.

Prevista anche la partecipazione dei giovani delle Acli, di studenti delle scuole romane e dell’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini, che curerà la documentazione video e fotografica dell’evento. In totale saranno circa duecento i lettori coinvolti.

La Scuola di azione civica “Lèp, libertà è partecipazione” propone anche un percorso biennale rivolto principalmente ai giovani under 38, con incontri mensili dedicati alla formazione civica, sociale e amministrativa. Il progetto nasce dagli ex allievi di Polity Design, scuola di formazione politica di ispirazione cattolica accreditata dalla Cei.