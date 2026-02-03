«Nell’ora più buia, una stella brillerà. Una luce fragile, un sogno incrollabile». «Il mio cuore è con voi. Spesso piango interiormente, ma voi siete forti». «Vi scrivo per mandarvi amore, abbracci, forza e pace». «Vi vediamo, vi ascoltiamo, siamo al vostro fianco». «Possano arrivare i giorni in cui i vostri figli cresceranno in pace e i vostri sogni non saranno più oscurati dalla paura».Parole di conforto e vicinanza, di empatia e condivisione. Sono alcuni dei tantissimi messaggi indirizzati alle famiglie palestinesi della Striscia di Gaza come risposta all’iniziativa Hope4Gaza, la grande campagna internazionale lanciata nel 2025 dalla Ong Azione contro la fame. L’organizzazione ha chiesto alle persone in Italia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Germania un gesto semplice ma di immenso valore simbolico: inviare messaggi di solidarietà, compassione, umanità da condividere con i palestinesi di Gaza attraverso i team locali di Azione contro la fame. Un modo per dire loro: non siete soli. Perché nei contesti di guerra e di terribile sofferenza, è atroce sentirsi abbandonati, dimenticati dal resto del mondo. E le parole possono davvero diventare azione, accendere delle luci, seppur piccole, di speranza, trasmettere forza e coraggio.

La partecipazione è stata straordinaria: sono arrivati oltre 2.500 messaggi. Durante tutto il 2025, ogni messaggio arrivato è stato letto e tradotto in arabo. I team di Azione contro la fame hanno preparato 2.500 cartoline con questi messaggi scritti che avrebbero dovuto essere consegnati a mano insieme ai pacchi alimentari.

Il contesto operativo a Gaza, però, non lo ha permesso. Le restrizioni di accesso, l’insicurezza e gli ostacoli all’ingresso degli aiuti umanitari hanno cercato di impedire alla Ong di consegnare non solo assistenza salvavita, ma anche speranza.

Eppure, Azione contro la fame non si è fermata. E per garantire che queste voci di sostegno non andassero perdute, ha trasformato la campagna in un archivio digitale accessibile a tutti, nel quale sono conservati tutti i messaggi di solidarietà per Gaza, suddivisi per Paesi di provenienza. La speranza, così, è stata scritta, tradotta, ricordata.

Nel novembre e dicembre 2025, i team di Azione Contro la Fame nella Striscia di Gaza sono finalmente riusciti a consegnare di persona oltre 1.000 messaggi. I biglietti stampati sono stati applicati ai pacchi di distribuzione dei pasti caldi. A dimostrazione che l’umanità può attraversare confini, blocchi e distanze.

A Gaza oltre 2,5 milioni di persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare, mentre la malnutrizione infantile ha registrato un aumento di oltre 700% rispetto a prima di ottobre 2023. Azione contro la fame lavora da 47 anni ed in prima linea in 57 Paesi del mondo per salvare la vita dei bambini malnutriti e rafforzare la resilienza delle famiglie con cibo, acqua, salute e formazione. Ogni anno aiuta 26,5 milioni di persone.