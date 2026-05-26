Impegno civico, solidarietà, inclusione e servizio alla comunità. È l’insieme di questi valori che ha fatto da fil rouge della XXV edizione del Premio Campione, promosso dai City Angels, l’organizzazione di volontariato fondata a Milano da Mario Furlan nel 1994. Il riconoscimento, noto anche come “Oscar della bontà” viene assegnato ogni anno a persone che si sono distinte per impegno e solidarietà e si svolto martedì mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Milano Giuseppe Sala e diverse autorità istituzionali.

«Siamo felici di ospitare anche quest’anno a Palazzo Marino la cerimonia del Premio Campione dei City Angels», ha detto il sindaco Giuseppe Sala, «questo è un riconoscimento di grande valore per Milano, perché è un plauso all’impegno e spesso anche al coraggio di chi ogni giorno si mette a disposizione degli altri, per aiutare chi è in difficoltà nella nostra città. Da 25 edizioni il Premio Campione accende, con merito, i riflettori su alcune delle più significative storie di altruismo, solidarietà e legalità che animano la vita sociale di Milano e dell’Italia».

Il Premio è patrocinato da Comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Ordine degli Avvocati, Comunità Ebraica di Milano, Lions Club, Osservatorio Metropolitano di Milano e Wikimilano. La giuria è composta dai direttori e giornalisti di ventitré realtà dell’informazione italiana, tra cui Ansa, Corriere della Sera, Avvenire, La Repubblica, Il Giorno, Il Giornale, Famiglia Cristiana, La Gazzetta dello Sport, Rai, Mediaset News, Fanpage, Radio Lombardia, TeleLombardia, Antenna 3 e altre testate nazionali e locali.

Il sindaco Giuseppe Sala alla cerimonia (ANSA)

Come da tradizione, la cerimonia si è aperta con il sondaggio realizzato da Renato Mannheimer per Eumetra sul “personaggio che più aiuta il prossimo”: al primo posto si conferma il Papa (20%), seguito dalla premier Giorgia Meloni (5%) e dall’ex premier Giuseppe Conte (8%).

Ecco i vari riconoscimenti assegnati nel corso della mattinata.

CAMPIONE PER LO SPORT

Il riconoscimento è andato a Eduardo Montefusco, fondatore delle palestre FitActive. Pioniere del fitness low cost in Italia, ha reso l’attività sportiva più accessibile e ha sostenuto numerose iniziative solidali, tra cui ActionAid, City Angels, Lega del Filo d’Oro, Unicef e altre realtà del terzo settore.

CAMPIONE STELLATO

Premiato lo chef Emin Haziri, del ristorante Procaccini di Milano. Arrivato in Italia dal Kosovo da profugo durante la guerra, ha costruito la sua carriera nella ristorazione fino alla stella Michelin. Accanto all’attività professionale, sostiene persone in difficoltà donando parte del cibo a senzatetto e associazioni solidali.

CAMPIONESSA PER IL BENESSERE

Il premio è stato assegnato a Paola Arici, presidente del Centro Aiuti per l’Etiopia, impegnato dal 1983 in progetti di sviluppo, istruzione e assistenza socio-sanitaria nel Paese africano.

CAMPIONESSA PER LA GENEROSITÀ

Riconoscimento a Marion Pizzato, ideatrice delle “scatole di Natale”, iniziativa nata in ambito scolastico e diventata un progetto diffuso che ogni anno raccoglie oltre centomila pacchi dono per persone in difficoltà.

CAMPIONESSA PER L’INTEGRAZIONE

Premiata Marta Galli, impegnata nel progetto Slash e nella direzione della compagnia ArteVOX. Il festival promuove l’accessibilità nelle arti performative e la partecipazione culturale di persone con disabilità e neurodivergenze.

CAMPIONI PER I GIOVANI

Il riconoscimento è andato ad Andrea Cainarca e Alberto Massa Saluzzo, alla guida della Comunità Oklahoma ETS di Milano, attiva dal 1982 nell’accoglienza e nel sostegno educativo dei minori in difficoltà.

CAMPIONE DEL SALVATAGGIO

Premiato il giovane Filippo Bardazza, che ha salvato la vita a una donna colta da malore in strada praticando un massaggio cardiaco appreso a scuola, in attesa dei soccorsi.

CAMPIONESSA PER L’ACCOGLIENZA

Il riconoscimento è andato a Claudia Oggioni, che ha aperto la propria casa per accogliere familiari di persone coinvolte in incidenti, offrendo sostegno materiale e umano.

CAMPIONE PER L’AUTISMO

Premiato Mimmo Pesce, fondatore dell’associazione “La Tenda – Gli sgusciati” di Novate Milanese, che offre spazi e attività dedicate a ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

CAMPIONESSA PER L’AGRICOLTURA

Il premio è stato assegnato a Tina Monaco, presidente di “Coltivare la Città – Orto sul tetto – Le sciure”, progetto di agricoltura urbana sulle case popolari Aler di Milano, con attività sociali e di contrasto alla solitudine.

PREMIO “CAMPIONE DELLA GENTE”

Il riconoscimento, assegnato tramite voto popolare promosso da Coop Lombardia, è andato ad Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale e tra le principali figure della ricerca spaziale italiana, impegnata anche nella divulgazione scientifica e nella promozione delle discipline STEM.

PREMIO CAMPIONCINO

Il Premio Campioncino, dedicato alle scuole impegnate nel sociale, è stato assegnato al Civico Polo Manzoni di Milano. L’istituto è attivo in numerosi progetti di solidarietà, raccolta fondi e sostegno a iniziative benefiche in Italia e all’estero.