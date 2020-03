Addio a Carlo Casini, combattente a difesa della vita

C’era in tutte le battaglie per la vita, Carlo Casini. Nel 1975 era un giovane pubblico ministero di Firenze. Indagando sulla"clinica degli aborti" mise le manette e fece trasferire alle Murate il segretario radicale Gianfranco Spadaccia. Qualche anno dopo, nel 1981, si battè per fermare la legge 194 sull'aborto. Combattere nell’agone politico (è stato parlamentare a Roma e a Bruxelles) non bastava. Capì che bisognava creare un vasto movimento, anzi una rete di movimenti, come il Movimento per la Vita (MPV), nato il 15 gennaio 1980, da cui sono scaturiti i CAV (Centri di aiuto alla Vita), il Progetto Gemma, le case di accoglienza e tante altre iniziative con decine di migliaia di bambini aiutati a venire al mondo semplicemente mettendosi in ascolto e al fianco delle loro madri tentate per povertà o paura di abortire.

Carlo Casini se n’è andato a Roma lunedì a mezzogiorno a 85 anni dopo una lunga malattia, la Sla, che l’aveva reso afono e costretto a ritirarsi dalla scena pubblica, passando il testimone della guida del MPV alla figlia Marina, bioeticista. Se n’è andato a venticinque anni del documento pontificio che ha ispirato i suoi passi: l’enciclica Evangelium Vitae firmata da Giovanni Paolo II il 25 marzo 1995 e che citava proprio la bella esperienza dei CAV. Casini era nato a Firenze il 4 marzo 1935. In magistratura dal 1961. Dal 1963 al ‘66 pretore a Empoli e dal 1966 al ‘79 sostituto procuratore a Firenze. Poi fu consigliere presso la Corte di Cassazione dal 1999 al 2003. Era docente di Diritto internazionale, Diritti umani e Bioetica presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma.

Dopo la magistratura, la carriera in politica nelle file della Dc. Viene eletto alla Camera per la prima volta nel 1979 Dopo lo scioglimento della DC, aderisce al PPI, in seguito passa al Centro Cristiano Democratico (CCD), per il quale è ricandidato alle europee ma non eletto, e successivamente all'UDC. È stato eletto parlamentare europeo nelle elezioni del 1984, del 1989 e del 1994. Ritorna al Parlamento europeo nel maggio 2006, subentrando ad Armando Dionisi, nel frattempo eletto deputato nazionale.