La musica, i gatti e Dio. Addio a don Georg, il fratello di Benedetto XVI: «Siamo cresciuti volendoci bene»

È stato uno dei pochissimi a conoscere in anticipo la decisione del fratello di lasciare il pontificato. Un legame forte, affettuoso, in simbiosi, fatto di due grandi passioni in comune, la musica e i gatti, quello tra Joseph Ratzinger e il fratello Georg, di tre anni più grande, morto a 96 anni nella sua Ratisbona dove il 18 giugno scorso è andato a trovarlo il Papa emerito, in carrozzella ma ancora in grado di affrontare un viaggio complesso anche per via della pandemia che ha colpito l’Europa.

Se c’è una parola che può definire il legame tra i due fratelli Ratzinger questa è una sola: tenerezza. A tal punto che don Georg confidò al settimanale Tempi nel 2011, sessantesimo anniversario di sacerdozio di entrambi, di quale fosse il suo timore quando il fratello venne eletto papa nel 2005: «Durante il conclave», disse, «non ho mai pensato che potesse diventare papa. Anche altri me l’hanno chiesto, ma io ero sempre convinto che non fosse possibile perché era troppo anziano ormai. Mi ricordavo di papa Giovanni XXIII che era anche un anno più giovane, e poi il collegio dei cardinali si era assottigliato. Poi quando è arrivata la notizia la primissima reazione è stata di tristezza, perché ero consapevole del fatto che come papa sarebbe stato portato via dalla sua vita privata e personale. Ma non sapevo invece che si può mantenere un rapporto molto personale con il papa e incontrarlo come faccio adesso, con tutti i privilegi che ho ricevuto per arrivare e ripartire. Ho tutte le agevolazioni per incontrare comunque il papa in qualità di parente». La preoccupazione di don Georg era quella di non riuscire a vedere con continuità, sia pure vivendo a distanza, l’amato fratello minore.

Georg era nato Pleiskirchen, in Baviera, il 15 gennaio 1924. Iniziò a suonare l'organo in chiesa già dall'età di undici anni. Nel 1935 entrò nel seminario minore di Traunstein, dove maturò la sua istruzione musicale. Nel 1935 fa l'aiutante in un negozio di pellicce. Nel 1942 Ratzinger venne coscritto nelle Reichsarbeitsdienst, e in seguito nella Wehrmacht, con la quale combatté anche in Italia. Catturato dagli Alleati nel marzo 1945, venne detenuto come prigioniero militare a Napoli e rilasciato nel giugno 1945. Nel 1947 assieme al fratello Joseph entrò nel seminario Herzogliches Georgianum di Monaco di Baviera, da dove uscirono entrambi nel 1951, ordinati sacerdoti insieme il 29 giugno, solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.

Ratzinger completò i suoi studi musicali nel 1957, divenendo maestro di cappella a Traunstein. In seguito, nel 1964, divenne direttore del coro della Cattedrale di Ratisbona, noto come "Regensburger Domspatzen", che diresse fino al 1994. Alla guida del coro di voci bianche e del coro a voci virili della cattedrale di Ratisbona, il maestro Ratzinger ha effettuato centinaia di concerti in tutto il mondo, partecipando a rassegne corali internazionali di musica sacra negli Stati Uniti, in Scandinavia, Canada, Taiwan, Giappone, Irlanda, Polonia, Ungheria, Italia e nella Città del Vaticano; oltre alle numerosissime esibizioni in tutta la Germania e nella vicina Austria. Alla guida dello stesso coro ha effettuato numerose incisioni per Deutsche Grammophon, Ars Musici e altre importanti etichette discografiche con corpose produzioni dedicate a Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn e molti altri ancora.