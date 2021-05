Carla Fracci, l'affascinante favola vera della Duse della danza

AI Salone del mobile 2017, il brand Lago ha esposto otto interni dedicati ad altrettante donne italiane. La camera "Carla Fracci" era tutta bianca, da un canto una spada, ricordo di una scena, da un altro la sbarra degli esercizi quotidiani mai smessi, un tutù adagiato su una poltrona, e una serie di scarpette, poste in sequenza: da quelle piccine, da bimba, in poi, simbolo del suo inarrestabile volteggiare nella danza. «Perché il bianco è il suo colore più amato?», le chiesi in un'indimenticabile colazione con lei e il marito al Four Season di Milano quello stesso anno. «Perché», mi spiegò, «per me è quello che più esprime gentilezza ed eleganza». Carla era una donna minuta, a prima vista poteva persino sembrare fragile. Ma quando ci si trovava davanti a lei, diventava grande, enorme. Il suo carisma consisteva in questo: in scena o nella vita, la classe dei suoi movimenti era riflesso di un "ritmo" interiore, che viene dall 'anima. Ecco perché Clives Barnes la definì sul New York Times "la Duse della danza" o il poeta Eugenio Montale, nel 1958, quando la Fracci divenne prima balIerina della Scala e John Cranko l'aveva scelta come protagonista nel suo Romeo e Giulietta per la Fenice di Venezia, scrisse che era una «Giulietta d'alto stile».

La storia di Carla, classe 1936, ha i contorni di una favola. Era figlia di un tranviere, Luigi e di Santina, bulIonista alla Innocenti di Milano, che vivevano in un casolare fuori città. Uno dei divertimenti di Carla da piccola era portare le ochette al torrente, un altro muoversi al suono della musica, anche il liscio, quando, la domenica, i suoi andavano a ballarlo nelle balere sul laghetto Redecesio. «Non pensavo di fare la ballerina, ma un 'amica di famiglia, moglie di un violinista della Scala, disse: "Questa bimba ha il senso del ritmo, fatele fare l'esame d'ammissione alla Scuola di danza della Scala"». E così fu, Carla vi entrò a 9 anni. Ma è solo a 15 che decide che quell'arte sarebbe diventata la sua vita: «Facevo la comparsa in La BellaAddormentata, vidi danzare Margot Fonteyn e pensai: "Voglio diventare come lei". E stata per me un modello e un riferimento importantissimo. Non dimenticherò mai il balletto in cui io interpretai Giulietta e lei mia madre, donna Capuleti. Fu una situazione quasi simbolica, intensa per entrambe. Grazie a Margot ho capito subito che l'amore per la danza annulla la fatica».