Chi è l'attore che dà il volto a Giacomo Leopardi nella miniserie di Rai 1

Un Leopardi dalle fattezze dolci, aggraziate, un Leopardi ribelle e desideroso di vivere, di scoprire il mondo, di amare… Così Sergio Rubini, alla sua prima regia televisiva con Leopardi, il poeta dell’infinito, miniserie in onda stasera domani sera su Rai 1, ha scelto di ritrarre il poeta del pessimismo cosmico studiato sui banchi di scuola. E ha affidato il ruolo a Leonardo Maltese, giovane attore anch’esso al suo debutto in tv, ma che al cinema è stato il protagonista di due film pluripremiati di grandi di registi italiani: Il Signore delle formiche di Gianni Amelio e Rapito di Marco Bellocchio. Entrambi personaggi reali, complessi, sofferti, sfortunati, anche se molto diversi tra loro. Il suo debutto nelle scene è stato davvero clamoroso. Dopo gli studi all’accademia di teatro non aveva ancora ottenuto nessun ruolo quando si è presentato al casting per il film di Gianni Amelio. Il regista non ha avuto bisogno neppure di fargli recitare delle battute, e al primo sguardo ha capito subito che sarebbe stato perfetto per il suo drammatica o perseguitato Giovanni Sanfratello (nel film chaimato Ettore Tagliaferri), un giovane omosessuale internato a forza in manicomio dalla famiglia che non accettava il suo orientamento e sottoposto a ripetuti elettroshock, mentre il suo compagno, il letterato ed entomologo Aldo Braibanti, veniva processato e condannato per il reato di plagio (e questo accadeva non nel Medioevo, ma nel 1968).

Leonardo Maltese è nato a Ravenna nel 1997, da padre siciliano e madre inglese. Dopo aver studiato in Inghilterra, si è trasferito a Roma dove ha frequentato Accademia teatrale di Roma Sofia Amendole. Nel suo secondo film, Rapito, interpreta Edgardo Mortara, un bambino di una famiglia ebrea di Bologna che, battezzato da una domestica all'insaputa dei genitori, fu rapito per ordine del papa Pio IX e cresciuto in Vaticano secondo i principi della religione cattolica, fino al punto da farsi prete. Per questo ruolo Maltese ha vinto il David di Donatello come "Rivelazione italiana" e il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento. Successivamente Maltese ha interpretato lo stilista Gianni Versace nel docu-film L'imperatore dei Sogni, regia di Mimmo Calopresti "

Il 16 gennaio lo rivedremo al cinema nel film di Roberto Andò L'abbaglio sulla spedizione dei Mille nei panni di un garibaldino a fianco di Toni Servillo e Ficarra e Picone, girato in Sicilia, terra in cui vivono ancora i suoi nonni e in cui Leonardo trascorre le vacanze estive. Nell'intervista che ha rilasciato sul numero di Famiglia cristiana in edicola ha dichiarato «Sono davvero molto grato alla vita. Quando ho capito che volevo fare l’attore mi immaginavo di iniziare da piccoli ruoli, e invece mi sono trovato catapultato nel grande cinema: se mi rivedo bambino, sento che ho realizzato davvero i miei sogni di allora. Vorrei continuare così, non con l’ossessione di diventare famoso, ma di essere bravo in quello che faccio».