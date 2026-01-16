Guarda la nostra video intervista al direttore Giovanni Sesana:

Dopo la strage di Crans-Montana, dietro le immagini dei feriti e i bollettini clinici c’è un lavoro silenzioso e altamente specializzato. Alla banca della cute dell’Ospedale Niguarda di Milano arrivano tessuti donati che diventano cura immediata per le lesioni più estreme. Il dottor Giovanni Sesana spiega come la donazione post mortem, la conservazione in criobanca e l’utilizzo clinico della cute siano stati determinanti per stabilizzare molti pazienti e avviare un percorso di ricostruzione che richiederà mesi, spesso anni.