Guarda la nostra video intervista al direttore Giovanni Sesana:

Cronaca

Crans-Montana non è stata una fatalità ma la strage dell’avidità (e riguarda anche noi)

Francesco Anfossi
Crans-Montana non è stata una fatalità ma la strage dell’avidità (e riguarda anche noi)
Crans-Montana non è stata una fatalità ma la strage dell’avidità (e riguarda anche noi)

Dopo la strage di Crans-Montana, dietro le immagini dei feriti e i bollettini clinici c’è un lavoro silenzioso e altamente specializzato. Alla banca della cute dell’Ospedale Niguarda di Milano arrivano tessuti donati che diventano cura immediata per le lesioni più estreme. Il dottor Giovanni Sesana spiega come la donazione post mortem, la conservazione in criobanca e l’utilizzo clinico della cute siano stati determinanti per stabilizzare molti pazienti e avviare un percorso di ricostruzione che richiederà mesi, spesso anni.

Papa

Crans Montana, il Papa incontra le famiglie delle vittime: «Perché Signore? Perché?»

Annachiara Valle
Crans Montana, il Papa incontra le famiglie delle vittime: «Perché Signore? Perché?»
Crans Montana, il Papa incontra le famiglie delle vittime: «Perché Signore? Perché?»
Mondo

Crans-Montana, la fine dell’illusione del controllo: noi genitori “geolocalizzatori” spiazzati davanti al caso e alla morte

Alberto Pellai
Crans-Montana, la fine dell’illusione del controllo: noi genitori “geolocalizzatori” spiazzati davanti al caso e alla morte
Crans-Montana, la fine dell’illusione del controllo: noi genitori “geolocalizzatori” spiazzati davanti al caso e alla morte
ANSA